Tallon Griekspoor keert in september terug in het Nederlandse Davis Cup-team. Maanden nadat hij zich kritisch uitliet over de tennisbond en ontbrak bij de interlands, blikt de beste tennisser van Nederland terug op die roerige periode. Volgens hem is de situatie uiteindelijk groter gemaakt dan nodig was.

Griekspoor trok zich in 2025 al terug voor enkele Davis Cup-wedstrijden van Nederland. Destijds zei de Nederlander zich te willen richten op de start van het nieuwe seizoen. Die voorbereiding kwam afgelopen jaren vaak in de knoop door de Davis Cup Finals, die in november worden gehouden.

Voor de duels met India in februari meldde hij zich ook af. Daarna uitte hij flinke kritiek op de Nederlandse tennisbond, die hij onder meer 'amateuristisch' noemde. Ook vond hij dat er onvoldoende naar de spelers werd geluisterd.

'Opgeblazen'

Inmiddels heeft Griekspoor dus toegezegd weer uit te komen voor de Davis Cup-selectie tegen Colombia. Volgens de toptennisser is de situatie achteraf een klein beetje opgeblazen. "Na de finale van eind 2024 heb ik niet meer gespeeld. Links en rechts werd het een klein beetje opgeblazen dat er problemen of onenigheden waren, wat eigenlijk helemaal niet het geval is geweest", vertelt hij in de podcast Serve and Turf.

Het leek erop dat er veel problemen waren binnen het team, ook tussen de spelers onderling. Zo kreeg Griekspoor het na de ontmoeting met India, en na zijn stevige kritiek, ogenschijnlijk aan de stok met Jesper de Jong. De Nederlandse toptennisser zegt dat die situatie anders zit.

"Dit akkefietje is voortgekomen uit de ontmoeting met India. Ik had al geen Davis Cup gespeeld en dit was een reactie van een aantal spelers uit het team richting mij. Uiteindelijk had dit niks met mijn beslissing te maken", legt hij uit.

'We gaan het weer proberen'

Naar eigen zeggen koos hij destijds voor zijn eigen carrière en had de breuk dus weinig te maken met zijn kritiek op de bond. "Nu spelen we in Nederland tegen Colombia. Ik heb de captain gesproken en mijn woord gegeven dat ik speel, mits ik fit ben. We gaan het weer proberen in een Oranje-shirt."

Nederland en Colombia treffen elkaar op 18 en 19 september in Den Bosch. De winnaar plaatst zich voor de kwalificatieronde van de Davis Cup Finals van volgend jaar.