Gefrustreerde toptennisser zorgt voor merkwaardig moment in Madrid: 'Alsjeblieft, ik smeek je'

Het lijkt erop dat Aryna Sabalenka een ware trend in de tenniswereld is begonnen. De Belarussische nummer 1 van de wereld raakte vorige week in opspraak door een merkwaardige actie op de baan, maar de Duitse wereldtopper Alexander Zverev imiteerde haar zondag bij het masterstoernooi van Madrid.

Zverev is door de schorsing van Jannik Sinner in de Spaanse hoofdstad als eerste geplaatst, maar hij kwam tijdens zijn partij in de derde ronde diep in de problemen. De Duitser werd in de eerste set weggeblazen door thuisspeler Alejandro Davidovich Fokina. De frustraties liepen daardoor hoog op en daar kon een 5-4 voorsprong in de tweede set niets aan veranderen, want op dat moment ging het helemaal fout in de bovenkamer.

Een bal van de Spanjaard werd door het elektronische systeem in gegeven, maar toen de nummer 2 van de wereld de afdruk op het gravel bekeek, was hij ervan overtuigd dat de bal toch echt uit was. Zverev vroeg de umpire om zelf te komen kijken, maar doordat er gebruik wordt gemaakt van een automatisch systeem mogen zij dat niet doen.

De drievoudig grandslamfinalist deed er alles aan om de umpire uit zijn stoel te laten: "Je hoeft de beslissing niet te veranderen, maar kijk alsjeblieft hiernaar. Ik smeek je. Er is een fout met het systeem, want deze bal is een stuk uit." De umpire bleef ondanks de smeekbede van Zverev toch zitten.

Foto met telefoon

Zverev besloot vervolgens om de merkwaardige actie van Sabalenka van vorige week te imiteren. Hij pakte net als de Belarussische zijn telefoon uit zijn tas en maakte een foto van de afdruk. Dat kwam hem net als de nummer 1 bij de vrouwen op een waarschuwing voor onsportief gedrag te staan.

De Duitser wist zich vervolgens wel goed te herpakken, want hij won de tweede en de derde set in een tiebreak en plaatste zich daardoor toch voor de laatste zestien. De woede was na afloop echter nog niet weg. Hij deelde op zijn Instagram de bewuste foto. "Ik laat deze hier achter, deze werd in gegeven, een interessant besluit", schreef hij erbij.

Zverev blijft door de zege in de race om de titel voor de derde keer in zijn loopbaan te winnen. Hij was in 2018 en 2021 de beste en verloor in 2022 ook nog een keertje de finale. De Duitser neemt het in de volgende ronde in ieder geval op tegen een Francisco uit Argentinië. Hij treft dan de winnaar van het duel tussen de landgenoten Francisco Cerundolo en Francisco Comesana.

Invoering van automatisch systeem

Tot voor kort werd er op gravel geen gebruik gemaakt van de elektronische systemen om juist dit soort situaties te voorkomen. De technologie was lange tijd nog niet betrouwbaar genoeg en dus was het de regel dat de umpire bij twijfel zelf naar de afdruk moest kijken om een besluit te nemen. Dat is sinds dit jaar bij de grote toernooien niet meer het geval.