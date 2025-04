'Bizarre’ actie van toptennisster Aryna Sabalenka zorgt voor grote verbazing: ‘Dat kan toch niet?’ 

Een opmerkelijk moment tijdens de halve finale van het WTA-toernooi in Stuttgart zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Toptennisster Aryna Sabalenka liet zich van haar opvallendste kant zien en dat blijft niet onbesproken. In de Sportnieuws.nl-podcast noemt voormalig tophockeyster Naomi van As het “zo’n rare situatie”.

Hoewel Sabalenka haar wedstrijd tegen Elise Mertens overtuigend in twee sets won, maakte ze zich toch flink boos op de umpire. “Tijdens het WTA-toernooi waarin Sabalenka de halve finale tegen Mertens speelde, zag ik zo’n rare situatie”, begint Van As in de podcast, waarin ze samen met haar oud-teamgenoot Ellen Hoog het sportweekend bespreekt.

Niet eens met de beslissing

Van As vervolgt: “Op een gegeven moment was er een bal uitgegeven door de umpire. Daar was ze het niet mee eens, dus ze zei er wat van. De scheids ging kijken op de baan en gaf de bal alsnog uit. Later nam Mertens een medische time-out omdat ze ergens last van had. Sabalenka had nog steeds de drang om haar punt te willen maken. Ze pakte haar telefoon en heeft een foto gemaakt van de plek waar de bal terechtkwam.”

Die actie veroorzaakt grote verbazing. “Dat is toch zo bizar?” zegt Van As. Hoog sluit zich daarbij aan: “Ze deed dit ook een paar punten later in de wedstrijd. Er was alweer doorgetennist. Echt ongekend.”

'Waarom heb je die drang?'

Van As vraagt zich hardop af waarom Sabalenka er zo’n punt van maakte. “Uiteindelijk was het ook helemaal geen spannende wedstrijd. Ze won die wedstrijd gewoon in twee sets. Helemaal niks aan de hand. Dan denk ik echt: waarom heb je dan toch die drang om je gelijk te krijgen?”

De actie bleef niet zonder gevolgen. “Ze kreeg ook een waarschuwing voor onsportief gedrag. Terecht toch? Zie jij het voor je dat jij zoiets zou doen? Even je telefoon uit je sticktas halen? Dat kan toch niet”, zegt Van As vol ongeloof.

“Ongekend, echt niet normaal”, vindt ook Hoog.

