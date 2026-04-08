Toptennisser Daniil Medvedev heeft een zware nederlaag geleden op het Masters-toernooi van Monte Carlo. De voormalig nummer één van de wereld had werkelijk niks in te brengen tegen Matteo Berrettini. De Rus ging er daardoor met een zeldzame 0-6, 0-6 vanaf. Vervolgens ging hij door het lint.

Voor Daniil Medvedev zal het spelen op gravel altijd een soort kwelling blijven. In het verleden sprak hij zich er al wel eens over uit. De gravelbaan was (en is) allesbehalve zijn favoriete ondergrond. En dat werd woensdag nog maar eens pijnlijk duidelijk.

Dramatische partij

De Russische nummer 10 van de wereld, als zevende geplaatst in Monaco, kreeg helemaal niks voor elkaar tegen zijn Italiaanse opponent, die liefst tachtig plekken lager staat op de wereldranglijst. Berrettini, in 2021 verliezend finalist op Wimbledon, toonde zich oppermachtig en speelde zo ongeveer met Medvedev.

In totaal pakte Medvedev, wiens naam ooit nog bovenaan de ATP-ranglijst prijkte, slechts zeventien punten in de hele wedstrijd. Het gevolg was een zware 0-6, 0-6 verliespartij, in het tennis ook wel een double bagel genoemd, die binnen een uur al voorbij was. En zoals we de tennisser uit Moskou kennen, ging hij vervolgens volledig door het lint. Voor hem was het immers ook zijn dikste verlies ooit.

Gefrustreerde Medvedev

De 30-jarige Medvedev kon het totaal niet verkroppen dat hij zo'n dramatische partij had afgeleverd. Zijn racket moest het behoorlijk ontgelden, want de Rus sloeg hem maar liefst zeven keer keihard op de grond. Daardoor was zijn slaginstrument - logischerwijs - volledig kapot.

— TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026

De zware vernedering is bovendien uitzonderlijk zeldzaam, zeker als het een top 10-speler betreft. In de hele geschiedenis van de ATP-ranglijst, sinds 1973, was het slechts vier keer eerder voorgekomen dat een wereldtopper geen enkele game wist te pakken. Medvedev zet daarmee zijn verderfelijke relatie met de gravelbaan nog maar eens extra kracht bij.

'Maar drie slagen gemist'

Ook zijn Italiaanse opponent kon zijn eigen vertoonde spel, dat buitensporig goed was, amper geloven. "Dit is zeker wel één van de beste wedstrijden van mijn leven. Ik denk dat ik maar drie slagen heb gemist", zo grapte de tennisser uit Rome na afloop. "Ik had niet gedacht dat ik zo zou winnen, maar ik bleef doorgaan."

Roland Garros

Voor de omstreden Medvedev, die in het verleden al veel vaker zijn frustraties openlijk botvierde, komt de verliespartij op een vervelend moment. Hij was de laatste weken juist weer beter in vorm en behaalde op het Masters-toernooi van Indian Wells, dat op hardcourt wordt gespeeld, zelfs de finale. De Rus zal dan ook met weinig vertrouwen toewerken naar Roland Garros, dat in mei begint.