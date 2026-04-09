Valentin Vacherot zal zichzelf het afgelopen half jaar regelmatig in de arm moeten knijpen door wat hij allemaal meemaakt. De 27-jarige Monegaskische tennisser was begin oktober nog de nummer 204 van de wereld, maar won toen vanuit het niets het masterstoernooi van Shanghai. Sindsdien blijkt hij plotseling bij de beste spelers ter wereld te horen. In zijn thuisstad Monte Carlo zorgde hij woensdag opnieuw voor een daverende sensatie.

Vacherot leek voor altijd een speler in de marge te blijven, want hoger dan de 110e plek op de wereldranglijst had hij tot enkele maanden geleden nooit gestaan. De Monegask mocht vanwege zijn afkomst regelmatig met een wildcard meedoen aan het masterstoernooi in Monte Carlo, maar verder was hij zelden van de partij op het hoogste tennisniveau.

In oktober veranderde echter plotseling alles. Vacherot sloeg zich verrassend door het kwalificatietoernooi van de Shanghai Masters en zorgde vervolgens voor een waar tennissprookje. Hij rekende in het hoofdtoernooi op sensationele wijze af met Novak Djokovic, Tallon Griekspoor, Holger Rune en Alexander Bublik en was in de finale ook nog eens te sterk voor zijn neef Arthur Rinderknech.

Vacherot stunt ook voor eigen publiek

Vacherot schoot daardoor als een raket omhoog op de wereldranglijst en sindsdien is het hek plotseling van de dam. Hij haalde ook bij het masterstoernooi in Parijs de kwartfinales, reikte op de Australian Open voor het eerst tot de derde ronde op een grandslamtoernooi en stond onlangs in Miami in de achtste finales.

De Monegask is inmiddels zelfs de nummer 23 van de wereld en het lijkt erop dat hij alleen maar verder gaat stijgen. In zijn thuisstad Monte Carlo zorgde hij woensdag voor een daverende verrassing door in de tweede ronde te winnen van Lorenzo Musetti, die vorig jaar nog de finale had gehaald. Vacherot sloeg zich voor eigen publiek in twee sets langs de nummer 5 van de wereld 7-6, 7-5.

Opvolger van coach

Vacherot is ook nog eens de eerste Monegask sinds Benjamin Balleret in 2006 die bij zijn thuistoernooi de derde ronde haalt. Dat hij juist hem opvolgt is speciaal, want hij wordt door zijn landgenoot gecoacht.

Balleret sneuvelde toen in de derde ronde tegen Roger Federer en dus kan Vacherot hem donderdag overtreffen. De Monegask moet dan af zien te rekenen met Hubert Hurkacz uit Polen. Als Vacherot die partij wint, staat hij volgende week zelfs in de top-20 van de wereld.