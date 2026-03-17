Alles wat met Roger Federer te maken heeft, staat praktisch synoniem voor succes. De Zwitserse ex-tennisser, een van de allerbesten ooit, wordt officieel opgenomen in de Hall of Fame – wat een ware stormloop op tickets veroorzaakte.

Sinds vorig jaar is het mogelijk om de officiële ceremonie bij te wonen en te zien hoe de grootste tennislegendes hun intrede in de Hall of Fame vieren. "We zijn vorig jaar begonnen toen de gebroeders Bryan, en Maria Sharapova deel werden van de Hall of Fame", legde tennislegende Patrick McEnroe, die de organisatie leidt, uit.

"Als je het geluk hebt een kaartje te bemachtigen om hier te komen, kun je zelfs een bericht schrijven aan Roger Federer of Mary Carillo. Het is ongelooflijk, duizenden mensen hebben deelgenomen, dus het zal heel bijzonder zijn om alle brieven te lezen die mensen schrijven om hun bewondering voor deze spelers te tonen."

'Hoe bereiden we ons voor?'

De Zwitserse voormalig toptennisser won in zijn rijke carrière 20 Grand Slams, in totaal 103 titels, en stond 310 weken op de eerste plaats. De ceremonie voor de toetreding in de Hall of Fame in het Amerikaanse Newport vindt plaats van 27 tot 29 augustus . McEnroe maakt er een steeds groter evenement van, en met succes. "Toen ik jaren geleden deze functie op me nam, was een van de vragen die ik mezelf stelde: hoe bereiden we ons voor op het moment dat Roger, Rafa, Serena, Venus met pensioen gaan?"

'In twee minuten uitverkocht'

"We zijn al begonnen met de kaartverkoop voor mensen om in het stadion te komen kijken. Het evenement is prachtig, maar er zijn slechts 900 plaatsen, dus de tickets waren binnen twee minuten uitverkocht. Of, beter gezegd, het Federer-effect verkocht ze binnen twee minuten uit. Veel mensen schreven me dat er niets meer op de website stond, dus we zoeken naar manieren om meer mensen aanwezig te laten zijn. De locatie is eigenlijk voorbereid op 10.000 mensen, maar we willen dat de opkomst veilig en gecontroleerd is."