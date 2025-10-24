Alexander Zverev en zijn bekende vriendin Sophia Thomalla hebben prachtig nieuws gedeeld via hun Instagram. De toptennisser en de presentatrice hebben sinds kort een hondje.

"Twee hoofdpersonages en nog een derde die voor ze zal zorgen. Zeg maar hallo tegen Mishka", zet Thomalla bij de foto's van haar nieuwe hondje op Instagram. Het beestje lijkt al helemaal gesetteld in het huis van de tennisser en presentatrice in Monte Carlo. Daar woont Zverev voor zijn tenniscarrière, maar hij werd geboren in het Duitse Hamburg. Thomalla deelt ook al lieve foto's waarop het hondje Mishka samen met de toptennisser ligt te slapen.

Sophia Thomalla

De vriendin van Zverev is in Duitsland een erg bekende naam. Zo heeft ze 1,4 miljoen volgers op Instagram en is ze op TV bekend door verschillende programma's. Zo presenteert ze voor RTL en is ze host bij verschillende MMA-gala's in Duitsland. Ook is Thomalla model en presenteert ze meerdere realityshows in Duitsland zoals 'Are you the One?' Voor haar werk moet ze veel reizen, net als haar vriend Zverev doet.

Alexander Zverev

Zverev en Thomalla zijn al lange tijd samen en dus kreeg zij ook de hoogte- en dieptepunten mee in de loopbaan van de lange tennisser. Ongeveer een jaar geleden kreeg Zverev een unieke kans om de nummer één tennisser van de wereld te worden. Tijdens de dopingschorsing van Jannik Sinner kreeg hij meerdere kansen om bovenaan de ATP-rankings te komen, maar die liet hij telkens liggen. Zverev ging er in meerdere toernooien al vroeg uit, waardoor hij nu nog derde staat.

Dit jaar is Zverev nog altijd op jacht naar titels en in de komende weken krijgt hij daar weer een aantal kansen voor. Zo zal de nummer drie van de wereld met zijn thuisland deelnemen aan de Davis Cup-finals, een toernooi waar hij drie jaar lang ontbrak. Daarnaast is hij op dit moment actief op de Vienna Open, waar hij vrijdag de kwartfinale speelt. Tallon Griekspoor is in die strijd zijn tegenstander.