Dat toptennisser Alexander Zverev door een lastige periode gaat is inmiddels wel bekend. Met zijn vriendin Sophia Thomalla lijkt het echter beter te gaan. Zo straalde ze dit weekend nog op de rode loper.

Thomalla verscheen op de rode loper tijdens een speciaal evenement van het Duitse Bild, waar ze de show stal in een rood leren jurkje met een zwart jasje erover.

In de reacties is duidelijk te zien dat haar volgers erg onder de indruk zijn. "Sophia, wat een prachtige foto van jou", schrijft iemand, terwijl andere reacties als 'elegant', 'beeldschoon' en 'schitterend' meermaals voorbij komen.

Sophia Thomalla

Thomalla heeft op Instagram 1,4 miljoen volgers en dat komt vooral door haar carrière als presentatrice en model. Daarnaast maakte ze in 2009 haar debuut als actrice in een misdaadserie. Vervolgens groeide ze in rap tempo uit tot een populaire tv-persoonlijkheid in Duitsland. Dat kwam mede door haar uiterlijk, want in 2010 werd ze derde bij de FHM-verkiezing van mooiste vrouw van ter wereld. Ze stond daarmee twee plekjes hoger dan Sylvie Meis, die op dat moment nog samen was met Rafael van der Vaart.

Moeilijke periode

Waar Thomalla heerlijk op de rode loper aan het flaneren is, gaat het juist minder lekker bij Zverev. Het wil namelijk al tijden niet lukken voor de olympisch kampioen van 2021. Zo kreeg hij recentelijk tijdens de US Open te maken met een flinke teleurstelling. De Duitser werd in de derde ronde van het grandslamtoernooi uitgeschakeld.

De nummer drie van de wereld ging in vier sets onderuit tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime (4-6, 7-6 (9-7), 6-4, 6-4). Na afloop sprak hij openlijk over de problemen op de baan die hem al langere tijd parten spelen.

"Ik heb wel wedstrijden gewonnen, maar dat ging heel moeizaam en ik kon er niet van genieten. Ik won vooral door hard werken, niet door goed spel. En elke keer als ik een goede speler trof, ging het meteen mis", zo vertelde hij. "Dan ga je niet met vertrouwen een wedstrijd in. Tegen een goede speler kom ik elke keer in de problemen", aldus de toptennisser.

Professionele hulp

Op Wimbledon strandde Zverev zelfs al in de eerste ronde. Kort daarna sprak hij openlijk over zijn gevoelens: "Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld", vertelde hij zo'n twee maanden geleden. Om die reden besloot hij ook professionele hulp te zoeken.

Hij zal langere tijd aan zichzelf werken met zijn psycholoog. "Het is een proces. Het gaat niet in een paar weken over. Ik denk dat het jaren kan duren. Ik moet mezelf opnieuw uitvinden en begrijpen welke mensen me geluk geven, waar ik plezier aan beleef en wat me motiveert. Dat is mijn prioriteit."