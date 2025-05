Geplaagde toptennisster maakt gewaagde keuze, die uitstekend uitpakt: 'Best ironisch'

Toptennisster Naomi Osaka (27) heeft het WTA 125-toernooi van Saint-Malo gewonnen. In de finale versloeg ze de Slowaakse Kaja Juvan (24) met 6-1, 7-5. Het is de eerste titel voor de viervoudig Grand Slam-kampioene in meer dan vier jaar.

In 2023 nam Osaka zwangerschapsverlof. Haar dochter werd geboren op 7 juli. Na haar terugkeer op de tennisbaan probeerde de Japanse haar oude vorm terug te vinden, maar dat lukte om verschillende redenen niet. Begin 2025 kampte Osaka met diverse blessures. Haar seizoenstart was met 9 overwinningen en 5 nederlagen onder verwachting. Haar beste resultaat was de finale in Auckland, waar ze zich echter gedwongen zag terug te trekken.

Naomi Osaka's 2025 tot nu toe

Finale Auckland (teruggetrokken)

Derde ronde Australian Open (teruggetrokken)

Eerste ronde Indian Wells (4-6, 4-6 vs. Camila Osorio)

Achtste finale Miami (6-3, 4-6, 4-6 tegen Jasmine Paolini)

Eerste ronde Madrid (4-6, 6-2, 4-6 tegen Lucia Bronzetti)

Titel Saint-Malo (6-1, 7-5 tegen Kaja Juvan)

Stapje terug

Osaka besloot een stapje terug te doen en zich in te schrijven voor een WTA 125-toernooi in Saint-Malo, een stadje in Noordwest-Frankrijk. Die beslissing pakte goed uit. De tweevoudig winnares van Wimbledon en de Australian Open stoomde door naar de finale. Daar won ze na een dominante eerste set en een spannende tweede set van Kaja Juvan: 6-1, 7-5.

Naomi Osaka's weg naar de titel in Saint-Malo

Eerste ronde: 6-2, 6-1 tegen Petra Marcinko

Achtste finale: 2-6, 6-3, 6-4 tegen Diane Parry

Kwartfinale: 6-3, 6-4 tegen Elsa Jacquemot

Halve finale: 6-2, 4-6, 6-0 tegen Leolia Jeanjean

Finale: 6-1, 7-5 tegen Kaja Juvan

'Best ironisch'

"Best ironisch dat ik mijn eerste titel win op de ondergrond waarop ik dacht het slechtst te zijn. Dit is een van mijn favoriete dingen in het leven, er is altijd ruimte voor groei en ontwikkeling. Bedankt aan iedereen die me op deze reis heeft vergezeld. Ik weet dat het turbulent is, maar het is ook leuk en ik ben dankbaar", schreef Osaka op X.

Kinda ironic to win my first trophy back on the surface that I thought was my worst. That’s one of my favorite things about life though, there’s always room to grow and evolve. Thanks to everyone accompanying me on this journey, I know it’s turbulent but it’s also really fun and… pic.twitter.com/oR5OY5pTJN — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 4, 2025

Eerste titel in vier jaar

Voor Osaka is het haar achtste titel in haar carrière en de eerste sinds februari 2021, toen ze de Australian Open won. De titel in Saint-Malo kan Osaka een flinke mentale boost geven.