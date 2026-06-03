Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Nederland begon met drie tennissers in het enkelspel in Parijs, maar die liggen er inmiddels allemaal uit. Woensdag is het tijd voor de laatste kwartfinales en in het dubbelspel komen er zelfs nog drie landgenoten de baan op. Volg alle het tennisgeweld in Parijs hier live.

Op dinsdag plaatsten Mirra Andreeva en Marta Kostyuk zich dinsdag voor de halve finales en zij gaan woensdag gezelschap krijgen van twee andere vrouwen. Om 11.00 uur werd het programma in Parijs afgetrapt door Anna Kalinskaya uit Rusland en de Poolse qualifier Maja Chwalinska. Laatstgenoemde blijft maar verbazen en staat in de halve finale.

Daarna was het de beurt aan Aryna Sabalenka en Diana Shnaider. Nummer 1 van de wereld Sabalenka hoopte op haar eerste titel in Parijs. De Belarussische bereikte vorig jaar de finale, maar verloor daarin van Coco Gauff. De Russische Shnaider stond voor het eerst in de kwartfinale van een grandslamtoernooi en zorgde daar voor een sensatie.

Sabalenka leek lange tijd op weg naar de zege, maar stortte halverwege de tweede set volledig in. Daardoor droop zij af en ging Shnaider naar de halve finale, waar ze Chwalinska treft.

Bij de mannen staan Alexander Zverev en Jakub Mensik al in de halve finales. Woensdag nam eerst de als vierde geplaatste Felix Auger-Aliassime uit Canada het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. In lijn van de rest van de toernooi had de favoriet het erg lastig tegen de mondiale nummer veertien. Hij won nog de eerste set, maar moest vervolgens zijn meerdere erkennen in Cobolli. Daarmee is Zverev de enige top tien-speler in de halve finales.

In de avondsessie volgt een Italiaanse clash tussen Matteo Berrettini en Matteo Arnaldi. Ondanks de vroege uitschakeling van Jannik Sinner is Italië dus nog goed vertegenwoordigd in de kwartfinales. Het is zelfs voor het eerst dat het land drie tennissers in de kwartfinale heeft. Aangezien Cobolli één van hen treft in de halve finale, hebben de Italianen zelfs al gegarandeerd een landgenoot in de finale.

Drie Nederlanders in dubbelspel

Op woensdag waren er ook nog Nederlanders te bewonderen op Roland Garros. Niet in het enkelspel, maar in het dubbelspel. Nederlanders David Pel, die vorig jaar de Wimbledon-finale haalde, en Sander Arends speelden 's middags in de kwartfinale van het herendubbel tegen het Franse duo Pierre-Hugues Herbert en Quentin Halys. Helaas voor hen waren de Fransen in twee sets (6-4 en 6-4) net te sterk.

Later op de avond kwam ook Demi Schuurs, de zus van voetballer Perr, in actie in de kwartfinale in het vrouwendubbel. Samen met de Australische Ellen Perez nam ze het op tegen Anna Danilina en Aleksandra Krunic. De eerste set ging vrij kansloos naar de tegenstanders, terwijl het in de tweede set tot een tie-break kwam. Daarin kwamen Schuurs en haar partner nipt tekort en verloren ze met 2-0 (2-6, 6-7 (6)) in sets. Alle Nederlanders zijn nu uitgeschakeld in Parijs.

Nederland had in het enkelspel drie troeven: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. De eerste twee vlogen er in de eerste ronde uit, maar De Jong beleefde de afgelopen week een waar tennissprookje. Hij verloor in de kwalificaties, maar werd na een afmelding als lucky loser toch toegelaten tot het toernooi. Daar maakte hij indruk, want hij haalde voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi. Daarin strandde hij tegen wereldtopper Alexander Zverev.

Eerdere uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

Nieuwe kampioenen

Carlos Alcaraz en Coco Gauff waren de titelverdedigers, maar zij gaan niet opnieuw winnen in Parijs. Alcaraz kon door een blessure überhaupt niet meedoen en Gauff vloog er deze keer in de derde ronde uit tegen Anastasia Potapova.

Bij de mannen is het na de uitschakelingen van Sinner en Novak Djokovic zelfs al zeker dat er een nieuwe grandslamkampioen gaat komen. Zverev, die al drie finales verloor, is nu de grote titelfavoriet.

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