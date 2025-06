Gestalkte toptennisster Emma Raducanu (22) over lastig gevallen worden: 'Ik ben nu voorzichtiger'

Toptennisster Emma Raducanu maakt zich op voor haar debuut op Queen's, waar ze het opneemt tegen de Spaanse Cristina Bucsa. In een uitgebreid gesprek met de Britse pers sprak ze over haar verwachtingen voor het toernooi en hoe ze zich voelt na het incident in Dubai waarbij ze werd lastiggevallen.

Na haar uitschakeling in de tweede ronde van Roland Garros, met 1-6, 2-6 tegen Iga Swiatek, had Raducanu weinig tijd om zich voor te bereiden op het grasseizoen. Ze speelt in Londen, op Queen's, zowel in het enkel- als het dubbelspel, waar ze samen met haar landgenote Katie Boulter een team vormt. Raducanu sprak over het incident in februari, toen ze in Dubai werd lastiggevallen door een man, en hoe ze met de gevolgen daarvan omgaat.

Worstelende toptennisster krijgt na 'ultieme test' hard advies: 'Het is geen 2021 meer' Grandslamwinnares Emma Raducanu kwam van een koude kermis thuis in de tweede ronde van Roland Garros. De worstelende Britse verloor kansloos van viervoudig winnares Iga Swiatek: 1-6 2-6. Haar coach Mark Petchey had harde woorden over voor zijn pupil.

'Voorzichtiger als ik buiten kom'

"Ik merk zeker een verschil in hoe mensen voor me zorgen als ik op het complex ben (bij toernooien, red.). Uiteraard ben ik voorzichtiger als ik buiten kom. Ik probeer oplettend te zijn, want pas als je in zo'n situatie zit, realiseer je je hoe problematisch het is, en ik wil die situatie niet nog een keer meemaken", aldus de 22-jarige tennisster tegen BBC Sport.

'Negativiteit weren'

"Buiten de baan voel ik me goed. Ik voel me vrij rustig. Ik heb het gevoel dat ik goede mensen om me heen heb en probeer alle negativiteit zoveel mogelijk te weren. Als je die negatieve koppen ziet, is dat echt moeilijk. Ik ben iemand die geeft om wat mensen denken en zeggen. Dus het is niet makkelijk om daarmee om te gaan", voegde ze eraan toe.

Grandslamwinnares voelt zich benadeeld door organisatie Roland Garros: 'Het is niet makkelijk' De veelbesproken toptennisster Emma Raducanu heeft de eerste ronde van Roland Garros overleefd. Ze won in een driesetter van de Chinese Wang Xinyu: 7-5 4-6 6-3. Het was haar eerste overwinning op gravel sinds 2023. Uiteindelijk was ze niet te spreken over de organisatie van het Franse toernooi.

Raducanu legde uit dat ze zich realiseerde dat ze niet kon werken met mensen die ze niet vertrouwde en dat de situatie de afgelopen maanden is verbeterd. Ze heeft de laatste tijd samengewerkt met Mark Petchey, haar hoofdcoach, en met Nick Cavaday, die terugkeerde om haar te helpen bij Roland Garros.

Blessure

"Natuurlijk wil ik dit toernooi (Queen's, red.) winnen, net als elk ander toernooi, vooral omdat het thuis is. Maar mijn verwachtingen zijn vrij laag, want ik heb vandaag voor het eerst met punten gespeeld en ik heb misschien 2-3 dagen op gras getraind, dat is niet veel. Ik kan de toekomst niet voorspellen en hoe het zal gaan. Ik heb geprobeerd mijn rug de afgelopen weken te ontzien. Het is iets wat komt en gaat."