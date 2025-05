Grandslamwinnares voelt zich benadeeld door organisatie Roland Garros: 'Het is niet makkelijk'

De veelbesproken toptennisster Emma Raducanu heeft de eerste ronde van Roland Garros overleefd. Ze won in een driesetter van de Chinese Wang Xinyu: 7-5 4-6 6-3. Het was haar eerste overwinning op gravel sinds 2023. Uiteindelijk was ze niet te spreken over de organisatie van het Franse toernooi.

De voormalig winnares van Wimbledon heeft na haar zege op maandag een lastige wedstrijd voor de volgende ronde op het schema staan. Ze speelt in de tweede ronde van het prestigieuze graveltoernooi tegen Iga Swiatek, de Poolse nummer acht van de wereld.

De ideale voorbereiding op zo'n wedstrijd is dan ook belangrijk. In de wedstrijd tegen de Chinese vond er namelijk nog een schrikmoment plaats. Raducanu vroeg om een time-out en liet haar bloeddruk en temperatuur opmeten.

Voorkeursbehandeling

En daar gaat het mis, vindt de 23-jarige Britse. "Ik heb het gevoel dat dat sommige spelers worden voorgetrokken", vertelt ze. Waar ze tegen de Chinese Wang nog in een van de kleine stadions speelde, zal tegen Swiatek waarschijnlijk op center court spelen.

"Ik vind het eerlijk gezegd echt moeilijk, want het toernooi helpt eigenlijk niet echt mee om je speeltijd te geven op de grotere banen of op de echte wedstrijdbanen."

'Groot verschil'

Ze voelt dat bepaalde topspelers een voorkeurspositie hebben ten opzichte van haar. "Het is echt een groot verschil als je bijvoorbeeld op de annexbanen speelt, aan de overkant van de weg, en dan ineens op Chatrier (center court, red.) moet verschijnen of in een ander stadion. Dat is echt niet makkelijk. Ik zou willen dat we meer kansen kregen om op de grotere banen of stadions te spelen, zeker als we daar uiteindelijk tóch op moeten spelen."

Het gevoel in een klein stadion is totaal anders dan op center court. De baan van vandaag voelde intiem. Ik vind het fijn dat je echt het publiek voelt en hun steun merkt, want soms voelt een grotere baan, als die niet vol zit, een beetje leeg aan".

Het grootste verschil? "Er gebeurt van alles. Er zijn andere banen in de buurt, er is veel lawaai, er is muziek. Maar ik denk dat het goed voor me was om gefocust te blijven en echt geconcentreerd te zijn op de wedstrijd die voor me lag. Maar ja, het vergt wel wat aanpassing."

