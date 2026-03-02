Tallon Griekspoor moest zich afgelopen weekend geblesseerd terugtrekken voor de finale in Dubai en dat leverde Daniil Medvedev de 23e titel uit zijn carrière op. Beide spelers zitten net als een aantal andere tennissers sindsdien vast in de Verenigde Arabische Emiraten door de onrust in de regio. Voor een aantal van hen kan dat weleens vervelende gevolgen hebben.

Griekspoor kende misschien wel één van de beste weken uit zijn loopbaan, want hij schakelde achtereenvolgens Alexander Bublik, Jakub Mensik en Andrey Rublev uit in Dubai. Die drie zeges op spelers uit de top-20 leverden hem een finaleplek op, maar daar kon hij niet van genieten. Griekspoor had tegen Rublev een blessure opgelopen en daardoor moest hij in de finale tegen Medvedev verstek laten gaan.

Die kwetsuur zorgt er ook voor dat hij sowieso het masterstoernooi van Indian Wells mist, maar dat geldt mogelijk ook voor de fitte Medvedev. Beide spelers zitten namelijk vast in Dubai door de onrust in de Golfregio.

Gesloten luchtruim

De Verenigde Staten en Israël voerden afgelopen weekend aanvallen uit op Iran en daarbij kwam de leider van dat land om het leven. Als vergelding vuurde Iran sindsdien allerlei raketten af op landen in de regio. De Verenigde Arabische Emiraten zijn ook doelwit en dus is het luchtruim boven het land momenteel gesloten.

Waar Griekspoor zich enkel om de veiligheidssituatie druk hoeft te maken, dringt voor Medvedev inmiddels de tijd. Hij wil maar al te graag meedoen aan het eerste masterstoernooi van het jaar, maar mogelijk gooit het gesloten luchtruim roet in het eten. Het evenement in Indian Wells begint namelijk op woensdag 4 maart.

Gestrande Medvedev heeft probleem

Medvedev heeft wel het voordeel dat hij de eerste ronde mag overslaan door zijn ranking en dus hoeft hij pas op vrijdag 6 of zaterdag 7 maart voor het eerst in actie te komen. Het is echter de vraag of dat hem uitkomst gaat bieden, want het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat de rust gaat terugkeren. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag aan dat de aanvallen op Iran ongeveer vier weken zullen duren.

Het management van Medvedev gaf ondertussen een update aan het Russische Bolshe Tennis over hoe het met hem gaat. "Daniil is met zijn team en familie in Dubai. Helaas is het onmogelijk om te vliegen naar Indian Wells. Tot zaterdag verbleef hij in een hotel, maar hij is nu in het appartement van een vriend. We houden de situatie in de gaten en geven een update als we weten wanneer hij naar Indian Wells kan vliegen."

Meer spelers zitten vast

Naast Griekspoor en Medvedev zijn er nog meer spelers die vastzitten in Dubai. Ook Rublev is nog altijd in de stad en ook zitten de dubbelspelers die ver kwamen bij het ATP-toernooi er. Het gaat voor hen dus ook spannend worden of ze op tijd het land kunnen verlaten om mee te doen in Indian Wells. Mocht dat niet lukken dan zullen ze hopen om wel mee te kunnen doen aan het masterstoernooi van Miami. Dat staat van 17 tot en met 29 maart gepland.