Novak Djokovic leed op Roland Garros een gevoelige nederlaag. De 39-jarige Serviër is nog altijd op zoek naar zijn 25e grandslamtitel, wat een record zou betekenen. Tegen Joao Fonseca dolf hij het onderspit. Dus gingen de credits naar de jonge Braziliaan. "Maar ik zal zeker niet opgeven."

Nole leek op weg naar een simpele overwinning, maar de twintig jaar jongere Braziliaan keerde het tij. Met 6-3 en 7-5 trok hij de stand gelijk, dus kregen de fans in het Court Philippe-Chatrier een vijfde en beslissende set. Daarbij lag het voordeel bij Djokovic, die mocht beginnen met serveren. Maar het was Fonseca die op 5-5 brak en op matchpoint kwam. Zonder zenuwen serveerde hij de partij uit.

Djokovic was de enige nog overgebleven speler in het schema die het toernooi van Roland Garros op zijn naam wist te schrijven. De voormalige nummer 1 van de wereld was in 2016, 2021 en 2023 de beste in Parijs. Djokovic verloor in de finale van het eerste grandslamtoernooi van dit jaar in Melbourne van Carlos Alcaraz.

"Het is normaal dat er nieuwe, jonge tennissers opstaan die hongerig, dynamisch, snel en explosief zijn...", was de reactie van de 24-voudig grandslamwinnaar na afloop. "Fonseca is zo iemand en we weten dat hij een extreem snel spel heeft, hij is getalenteerd en een complete speler. Vandaag heeft hij laten zien dat hij het potentieel heeft voor de grootste wedstrijden. Alle lof voor hoe hij zich gedroroeg en speelde in de beslissende momenten."

Bron: HBO Max / Eurosport

Djokovic maakte in zijn ogen weinig fouten. "Hij speelde gewoonweg uitstekend. Alle eer aan hem. Er blijft spijt en teleurstelling over", erkende de Serviër. "In de derde set zakte mijn energie weg, en dat is nu eenmaal zo, wat kan ik eraan doen... Ik zou willen dat ik negentien jaar oud was op de baan, maar het is zoals het is."

Djokovic complimenteert zichzelf dat hij de twintig jaar jongere Fonseca tot het uiterste dreef. "Wie er ook tegen mij speelt op Grand Slams, moet me verslaan; ze zullen de wedstrijd zeker niet zomaar winnen. Daar kan ik altijd trots op zijn. Die ridderlijke strijd en vechtlust, die wolfsgeest die ik in me draag, is altijd aanwezig – zelfs als ik op één been sta, geef ik niemand iets cadeau. Als iemand me op deze manier verslaat, zeg ik: 'Alle lof, je hebt het verdiend.' Maar ik zal zeker niet opgeven."

