Tallon Griekspoor versloeg vrijdag Andrey Rublev in de halve finale van het ATP 500-toernooi in Dubai. Daarmee bereikte hij voor de eerst de eindstrijd op het toernooi. Helaas moest de Nederlander, die niet fit was tegen Rublev, afhaken voor de finale tegen Daniil Medvedev. Desondanks verzekerde Griekspoor zich van een flinke smak aan prijzengeld.

Griekspoor won in twee sets (7-5, 7-6) van Rublev en had allesbehalve een makkelijke tegenstander aan de Rus. De eerste set ging zeer gelijk op en kwam langzaam tot een ontknoping, toen de Nederlander verkeerd landde op zijn linkerbeen en direct naar zijn hamstring greep. Een medische time-out volgde niet veel later. Na een poosje betrad Griekspoor de baan weer en wist hij de eerste set naar zich toe te trekken.

In de tweede set bleef Griekspoor duidelijk last houden van zijn been. Hij ging daardoor anders spelen en probeerde zo min mogelijk risico's te nemen. Dat werkte, want in de tiebreak kwam hij op matchpoint, die hij benutte. "Ik heb geen idee hoe ik dit gedaan heb", liet hij achteraf stomverbaasd weten.

Prijzengeld en ATP-punten

Door zijn zege verzekerde Griekspoor zich niet alleen van 275.929 euro aan prijzengeld, maar ook van 330 ATP-punten. Daardoor stijgt hij van plek 25 naar plek 24 op de wereldranglijst. Zaterdag had Griekspoor zijn goede vorm kunnen bekronen met de toernooiwinst. Helaas kwam een aantal uur voor de finale tegen Medvedev, de nummer 11 van de wereld, het nieuws dat de Nederlander niet kan starten. Hierdoor liep hij potentieel zo'n 230.000 euro mis. Bijna een verdubbeling van wat hij al in handen had.

Prijzenpot ATP Dubai

Het totale prijzengeld van het toernooi bedraagt 3.237.670 dollar (omgerekend 2.740.040 euro). Daarvan is 605.530 dollar gereserveerd voor de winnaar van het enkelspel, Medvedev dus. Omgerekend naar euro is dat ruim vijf ton. Het winnende dubbelteam krijgt 198.880 dollar (168.312 euro) te verdelen. Naast prijzengeld zijn er ook ATP-punten te verdienen. Aangezien het een ATP 500 toernooi betreft, ontvangt de winnaar van het enkelspel 500 ATP-punten.