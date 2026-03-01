Tallon Griekspoor zit nog altijd vast in Dubai na een bizarre week. De Nederlander haalde de finale het ATP-toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten, moest door een blessure opgeven nog voor die finale en zit nu vast in Dubai vanwege de situatie in Iran.

Na die finale zou Griekspoor normaal terug vliegen naar Nederland, maar dat ging toen niet meer. Door de aanval van Israel en de Verenigde Staten op Iran is het voor buurland de Verenigde Arabische Emiraten niet veilig genoeg om vluchten in te zetten. Daardoor zit Griekspoor nu, net als andere atleten en tennissers, vast in Dubai.

'Vanmorgen trilde het hotel wel even'

Tegenover De Telegraaf vertelt Griekspoor hoe veel hij meekrijgt van de huidige situatie in het Midden-Oosten. "We zitten hier gunstig, tot nu toe. Behalve rustig blijven, kunnen we niks doen. Ik heb veel voetbal gekeken. Alle fysiotherapeuten van de ATP zitten hier ook vast, dat scheelt", vertelt de geblesseerde Griekspoor over zijn situatie na het ATP-toernooi in Dubai.

Toch maakt Griekspoor wel wat dingen mee rondom de aanvallen op Iran. "We zien vooral drones die door het afweergeschut uit de lucht worden geknald. We zitten hier enigszins goed, een flink eind van het strand en The Palm (het hotel dat flink is beschadigd door een drone uit Iran, red.). Normaal zit ik daar, maar nu zitten we in de buurt van het vliegveld. Vanmorgen trilde het hotel wel even toen het vliegveld werd aangevallen."

Bizarre week

De week van Griekspoor was er een van pieken en dalen. Tijdens het ATP-toernooi in Dubai versloeg de Nederlander grote namen als Alexander Bublik, Jakub Mensik en Andrey Rublev. In de halve finale tegen laatstgenoemde kampte Griekspoor al met wat pijntjes nadat hij verkeerd terechtkwam na een service. Die pijntjes in de hamstring speelden de toptennisser zo veel parten dat hij zichzelf uiteindelijk vlak voor de finale terug moest trekken.

Door het terugtrekken van Griekspoor werd Daniil Medvedev automatisch de winnaar van het ATP-toernooi in Dubai. De Rus hoefde daar geen finale voor te spelen, maar hij reageerde ook dat hij het liever anders had gezien.