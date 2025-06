Gevaar dreigt voor Novak Djokovic op Roland Garros: oude bekende kan zijn geheimen lekken

Novak Djokovic neemt het aankomende maandag op tegen Cameron Norrie in de vierde ronde van Roland Garros. De laatstgenoemde is erop gebrand om te winnen, en gaat daarom mogelijk hulp proberen in te schakelen van een oude bekende van de Serviër.

Norrie heeft al zijn vijf eerdere ontmoetingen met de Servische toptennisser verloren, waaronder vorige maand in de halve finale van de Geneva Open. Aangezien de Brit niet nog een keer van Djokovic wil verliezen, gaat hij mogelijk hulp uit onverwachte hoek inschakelen.

Norrie overweegt namelijk om contact op te nemen met Andy Murray voor tips over hoe hij Djokovic maandag kan verslaan. Murray coachte de Serviër voor vijf maanden, totdat ze recentelijk bekendmaakte dat ze uit elkaar gingen. "We spelen weliswaar heel verschillend tennis, maar Andy bellen is geen slecht idee. Het zou een goede optie kunnen zijn. Hij heeft natuurlijk recente kennis van Djokovic. Tegen Novak spelen is altijd een enorme uitdaging", aldus Norrie tegenover Express.

Uitdaging

De Britse tennisser voorziet hoe dan ook een zware middag. "Ik zal absoluut uit mijn comfortzone moeten stappen om te kunnen winnen. Tegen hem moet ik vier uur lang volhouden en echt tot het uiterste gaan. Het was in ieder geval prettig om al wat ritme tegen hem op te doen en tegen hem te spelen in Genève.”

Norrie voegt daaraan toe dat hij weet wat hem nog meer te wachten staat. "Ik zal op mijn allerbest moeten spelen, want de manier waarop hij in Genève tegen mij serveerde was ongelooflijk. Ik speelde zelf ook echt heel goed in die wedstrijd. Dus ik ga die zeker nog eens terugkijken. Hij oogt sterk en ontzettend scherp. Ik zal echt een stap extra moeten zetten en op topniveau moeten presteren om ook maar een kans tegen hem te maken."

Aan de stok

Norrie en Djokovic kregen het twee jaar geleden met elkaar aan de stok tijdens de Rome Masters in 2023. De Serviër irriteerde hem toen door te laat op de baan te verschijnen nadat hij voorafgaand aan de wedstrijd door de fysiotherapeut was behandeld. Tijdens de partij raakte Norrie Djokovic vervolgens op de achterkant van zijn enkel met een smash.

Djokovic reageerde na afloop van de wedstrijd hierop. "Het is hem toegestaan om een medische timeout te nemen. Hij mag een speler raken. Hij mag bij vrijwel ieder punt in je gezicht ‘Come on’ roepen vanaf de eerste game. Maar dat zijn de dingen waarvan wij als spelers in de kleedkamer weten: 'dit is geen fair play'."

Maar inmiddels is de verhouding tussen de twee weer goed, zo benadrukte Norrie. "Ja, ja, alles is prima. Het was een goede wedstrijd in Genève, en ik wenste hem daarna veel succes. Hij deed normaal tegen me. Dus nee, ik denk niet dat hij het persoonlijk heeft genomen. Er zijn geen hard feelings."

