Moeder Novak Djokovic onthult kritiek op schoondochter: 'Er zijn meningsverschillen'

Dijana Djokovic, de moeder van Novak Djokovic, is het over bepaalde zaken rondom de opvoeding van Stefan en Tara, de kinderen van de toptennisser en zijn vrouw niet eens, zo deelde ze in een tv-programma. "Jelena doet bepaalde dingen op haar eigen manier," zei ze over haar schoondochter.

Jelena Djokovic onderhoudt een warme band met haar schoonmoeder. Na de overwinning van haar man op de Australian Open in 2023 deelde ze een foto van Dijana Djokovic op Instagram met het bijschrift "Moeder". Hun hechte band is ook te zien op talloze foto's van de festiviteiten na Novak's titels, waar Dijana en Jelena altijd innig omarmd en vol plezier te zien zijn.

'Laat die glutenvrije maar zitten!'

Toch zijn er een aantal zaken waar moeder en schoondochter het niet helemaal eens zijn met elkaar, met name over de voedingswijze van Stefan en Tara, de kinderen van Novak en Jelena. “Ze komen helaas zelden, ze hebben hun eigen gezin en oase gecreëerd. Jelena doet bepaalde dingen op haar eigen manier," deelt Dijana, de moeder van de toptennisser.

"Er zijn soms meningsverschillen," gaat ze verder. "Vooral over de voeding, die ik niet ondersteun. Wanneer we tijd hebben, proberen we elkaar te zien. Ze zijn dol op mijn beroemde pannenkoeken. Je hoort altijd: 'Oma, maak pannenkoeken voor ons!', en dan vragen we: 'Welke willen jullie, glutenvrije of normale?', waarop Stefan zegt: 'Oma, normale, laat die glutenvrije maar zitten!', aldus Dijana in het programma Dok anđeli spavaju (vertaald: Terwijl de engelen slapen, red.).

'Dacht niet dat ze zouden trouwen'

Jelena en Novak leerden elkaar in 2005 kennen via gemeenschappelijke vrienden, toen de tennisser nog niet wereldberoemd was. Hij was net 17 jaar oud. "Als jonge tennisser had hij geen tijd voor relaties," vertelt zijn moeder. "Hij was meer onderweg dan thuis. Ik heb hem een meisje voorgesteld, een volleybalster uit Kraljevo. Ze waren nog kinderen. Later ontmoetten we Jelena. Toen ze 18 waren, dacht ik niet dat ze zouden trouwen. Maar hij heeft me ongelijk bewezen."

Opvoeding

In een tv-programma van Sportal, dat vrij vertaald 'Moeders van kampioenen' heet en in première ging op TV Arena Sport, was Dijana openhartig over de jeugd en opvoeding van haar zoon: “Novak was van jongs af aan anders dan andere kinderen. Ik heb het niet over tennis, maar over hem als klein kind. Hij was veel volwassener dan andere kinderen. Al vanaf zijn geboorte was hij anders. Hij was de enige zonder verband om zijn hoofd na de bevalling, hij had zwart haar en schreeuwde als een ezel."

