'Zijn vrouw is hier': toptennisser Novak Djokovic deelt update over belangrijk persoon in ziekenhuis

Na zijn plaatsing voor de vierde ronde van Roland Garros, waarin hij maandag tegen de Brit Cameron Norrie speelt, sprak Novak Djokovic met Servische media over de gezondheidstoestand van zijn fysiotherapeut en peetvader Miljan Amanovic, die in Parijs in het ziekenhuis ligt.

Na zijn triomf tegen Filip Misolic, een Oostenrijkse tennisser met Kroatische roots, sprak Djokovic met Servische journalisten in Parijs over de gezondheidstoestand van zijn peetvader en fysiotherapeut Miljan Amanovic. Hij blijkt aan zijn bijholtes te zijn geopereerd. Voor zijn vorige wedstrijd kreeg de Serviër al te maken met het nieuws dat Amanovic met spoed naar het ziekenhuis moest.

'Hij moet hier blijven'

"Miljans vrouw is hier, en twee van zijn drie dochters zijn uit Belgrado gekomen om bij hem te zijn. Ze blijven hier een paar dagen terwijl hij herstelt. Hij kan momenteel niet terugvliegen, dus hij moet hier blijven en onder toezicht staan. Het is fijn dat zijn dierbaren hier zijn om hem te steunen, en wij zijn er ook voor hem. Vrijdagavond waren we tot laat bij elkaar, we hebben gepraat en tijd doorgebracht. We proberen hem te steunen en hij maakt het steeds beter, het gaat de goede kant op."

Plek ingenomen

Uiteraard had Amanovic's ziekenhuisopname impact op de beste tennisser aller tijden. Logisch ook, want ze zijn meer dan alleen collega's; ze zijn vrienden én familie. "Ja… Daarom heb ik vrijdagavond drie, vier uur met hem doorgebracht om te zien hoe het met hem ging. Ik ben nu een stuk geruster." Miljans plek in de spelersbox werd ingenomen door de Italiaanse fysiotherapeut Claudio Zimaglia.

Volgende ronde

In de volgende ronde van Roland Garros, maandag, neemt Djokovic het op tegen de Brit Cameron Norrie, die hij al vijf keer eerder heeft verslagen. Zijn zege op Milosic was zijn 99ste op Roland Garros, daarmee evenaarde hij zijn recordaantal zeges op een Grand Slam. Eerder had hij al 99 keer gewonnen op de Australian Open. "Maar honderd keer winnen is specialer", zei Djokovic.

