Tennisster Eugenie Bouchard haalde in 2014 op 20-jarige leeftijd de finale van Wimbledon en het leek een kwestie van tijd voordat ze grote titels zou gaan. Het liep echter totaal anders, want ze wist die prestatie nooit meer te evenaren en zakte vervolgens ver weg. De inmiddels 31-jarige Bouchard heeft dan ook een ingrijpend besluit genomen.

Bouchard deelde een reeks foto's op Instagram met haar meer dan twee miljoen volgers waaruit duidelijk blijkt dat ze heeft besloten haar racket aan de wilgen te hangen. "Je weet wanneer het tijd is. Voor mij is dat nu. Het eindigt waar het allemaal begon: in Montreal."

De Canadese gaat dus nog meedoen aan haar thuistoernooi, maar zal daarna voorgoed stoppen als tennisster. Het evenement in Montreal vindt plaats van 28 juli tot 4 augustus. Bouchard speelde dit jaar nog maar één partij. Ze verloor eerder deze maand direct bij het grastoernooi in Newport.

Groot talent

Bouchard was een enorm groot talent en leek die belofte helemaal in te gaan lossen. Ze beleefde in 2014 haar definitieve doorbraak toen ze op de Australian Open en Roland Garros de halve finales wist te halen. Daar hield het echter niet op, want op Wimbledon haalde ze zelfs de finale en daarmee werd ze de eerste speelster uit Canada die ooit de finale van een grandslamtoernooi haalde. Bouchard verloor in de eindstrijd van Petra Kvitova.

De Canadese kwam door die prestaties zelfs op de vijfde plaats van de wereldranglijst. Ze kende daarna een wat moeizamer jaar, maar op de US Open van 2015 ging het pas echt fout. Ze liep een hersenschudding op bij een valpartij in de kleedkamer en kwam sindsdien nooit meer op haar oude niveau.

Populaire tennisster

Ondanks het geringe succes in het vervolg van haar loopbaan groeide Bouchard toch uit tot een van de populairste speelsters ter wereld. Dat had mede te maken met haar looks en daar maakte de Canadese dan ook gretig gebruik van. Ze poseerde meerdere malen voor de zogeheten Swimsuit Edition van het magazine Sports Illustrated. Daarin poseren sporters in badkleding.

Bouchard was de laatste jaren al vaker te bewonderen in een andere disicpline dan het tennis. Ze speelt namelijk ook graag pickleball en dat doet ze zeker niet onverdienstelijk. Ze staat zelfs op de twaalfde plaats van de wereldranglijst. Bouchard zal dus wel verder gaan in het pickleball.