Carlos Alcaraz werd zondag door Jannik Sinner onttroond op Wimbledon. De Spaanse toptennisser was na afloop goudeerlijk in zijn speech, maar tennislegende Jimmy Connors vraagt zich af of dat wel zo verstandig is.

Alcaraz had zijn derde titel op rij op Wimbledon kunnen winnen, maar na twintig achtereenvolgende zeges op het heilige gras moest hij zijn meerdere erkennen in de Italiaanse nummer één van de wereld. Sinner won de finale in vier sets en nam daarmee revanche op Alcaraz voor hun eerdere clash in de eindstrijd van Roland Garros.

Wanhoop bij Alcaraz

De Spanjaard had de vorige vijf ontmoetingen met Sinner gewonnen, maar deze keer wist hij zich juist geen raad met het spel van zijn tegenstander. Alcaraz voelde de partij na de gewonnen eerste set uit zijn handen glippen en de wanhoop droop tijdens de derde en de vierde set van zijn gezicht.

Alcaraz stak die wanhoop in zijn speech na afloop dan ook niet onder stoelen of banken. "Op een bepaald moment wist ik gewoon niet meer wat ik moest doen. Vanaf de baseline was hij beter dan ik en ik kon daar niets aan veranderen", sprak hij tegen het publiek op het centre court.

Tennislegende kritisch

Een hele eerlijke uitspraak, maar tennislegende Jimmy Connors vraagt zich in de podcast Advantage Connors af of dat wel zo verstandig is: "Dat is nogal iets om toe te geven. Ik weet niet of ik dat ooit had gedaan."

Connors bekritiseerde vervolgens ook nog het spel van de nummer 2 van de wereld: "Varieer in je spel and probeer iets anders te doen. Als je normale spel niets oplevert dan moet je iets anders verzinnen. Ik heb zelf ook een aantal keer een pak slaag gekregen op Wimbledon, dat overkomt iedereen."

Tennislegende

De 72-jarige Connors is een van de beste tennissers aller tijden. Hij won in totaal 109 titels en is daarmee nog altijd recordhouder voor Roger Federer (103) en Novak Djokovic (100). Connors won acht grandslamtitels en stond in totaal 268 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst.