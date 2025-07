Duitsland is in de ban van een groot mysterie rond Steffi Graf. De tennislegende kondigde eerder dit jaar een opvallend project aan, maar daar is al snel geen spoor meer van terug te vinden. De 'plotselinge verdwijning' roept dan ook een hoop vragen op bij onze oosterburen.

Graf, die inmiddels 56 jaar oud is, liet in het voorjaar zien dat je nooit te oud bent om aan iets nieuws te beginnen. Ze opende namelijk een account op Instagram waarin ze liet weten dat mensen daar allerlei berichten rondom haar konden lezen. Het lijkt echter dat ze daar al snel weer klaar mee was.

Mysterie rond Steffi Graf

De Duitse heeft een relatie met Andre Agassi, een ander tennisicoon en hij plaatste enkele weken geleden op de verjaardag van Graf een bericht om zijn vrouw te feliciteren op Instagram. Hij tagde daarbij ook het account van zijn vrouw, maar nu blijkt dat Graf alweer verdwenen is van het platform. Wie op de link naar haar account klikt, krijgt een foutmelding: 'Deze pagina is helaas niet meer beschikbaar.'

De 'plotselinge verdwijning' van Graf van Instagram roept in Duitsland veel vragen op. Sportkrant BILD vraagt zich af wat de reden is dat haar account nu alweer verwijderd lijkt te zijn. "Is ze Instagram-moe?", schrijft de krant, die verder aangeeft dat het account ook geblokkeerd kan zijn door Instagram. Dat is volgens BILD speculeren, maar wel leven ze mee met de fans van de ex-tennisster. "De vreugde van haar fans was van korte duur."

Succesvolste tenniskoppel aller tijden

Graf en Agassi speelden jarenlang op dezelfde toernooien, maar pas in de eindfase van hun carrière sloeg de vonk over. De twee zijn misschien wel het meest succesvolle tenniskoppel ooit. Allebei waren ze nummer 1 van de wereld, wonnen ze alle vier de grandslamtoernooien en ze hebben ook beiden een gouden olympische medaille in de prijzenkast liggen. Graf won in haar carrière liefst 22 grandslamtitels, terwijl Agassi het moet doen met 'slechts' acht stuks.

Het koppel trouwde in 2001 en kreeg twee kinderen: zoon Jaden en dochter Jaz. Jaden is overigens ook een getalenteerde sporter, want hij debuteerde eerder dit jaar in het nationale honkbalteam van Duitsland.

Verdwenen tijdens Wimbledon

Opvallend is dat het account van Graf uitgerekend tijdens Wimbledon is verdwenen. Op dat toernooi boekte ze haar grootste successen, want ze won liefst zeven keer de titel in het enkelspel. Ook won ze het toernooi één keer in het dubbelspel.

Alles over Wimbledon

