Tennislegende Andre Agassi 'stalkte' Steffi Graf tijdens toernooi: 'En zonder shirt aan'

Voormalig toptennissers Andre Agassi en Steffi Graf zijn al sinds 2001 gelukkig getrouwd. Maar de 55-jarige Amerikaan heeft daar wel hard zijn best voor moeten doen. Hij schoof alles aan de kant tijdens zijn carrière om bij Graf te kunnen zijn.

Tijdens Wimbledon in 1999 had Agassi al een oogje op haar. In de podcast Served wordt hij door Andy Roddick gevraagd naar zijn trainingsschema voor dat toernooi. Daar heeft de voormalig nummer één tennisser van de wereld wel een leuk verhaal over.

Hij stemde zijn planning namelijk volledig af op die van de Duitse Graf, om zoveel mogelijk bij haar in de buurt te kunnen zijn. Agassi had al een aantal keer een blauwtje gelopen en zette nog een keer alles op alles om de 22-voudig grandslamwinnares te versieren. "Ze was ook jarig dus ik wilde haar 'per ongeluk' tegen komen, en haar 'per ongeluk' een verjaardagskaart geven die ik had gemaakt, waar 'per ongeluk' mijn telefoonnummer op stond", zegt hij lachend.

Stalken

Daarom werden al zijn trainingen vlak voor of vlak na die van Graf ingepland. "Ik stalkte haar het hele toernooi. "Dan kwam ik eerder, als zij nog bezig was, om te stretchen." Dat is volgens Roddick hilarisch, omdat hij Agassi in zijn leven nog nooit heeft zien stretchen.

"Dus het feit dat jij een kwartier eerder komt om te doen alsof je stretcht, vind ik het beste deel van het verhaal", lacht Roddick. "En zonder shirt aan", zegt Agassi terwijl ook hij in lachen uitbarst. "Maar weet je wie nog minder tijd doorbracht op de tennisbaan dan ik? Stef", zegt achtvoudig grandslamwinnaar.

Trouwen en kinderen

Toch lukte het uiteindelijk om haar beter te leren kennen en werden de twee verliefd. Ze trouwden in 2001 in Las Vegas en zijn nog steeds bij elkaar. Ze hebben twee kinderen samen: zoon Jaden Gil (geboren in 2001) and dochter Jaz Elle (2003). Agassi was van 1997 tot 1999 nog getrouwd met actrice Brooke Shields.

Zoon Jaden heeft overigens voor een andere sportcarrière gekozen. Hij doet namelijk aan honkbal en op erg hoog niveau. Begin maart maakte hij onder toeziend oog van zijn ouders zijn debuut voor het nationale elftal van Duitsland.