Wimbledon nadert langzaamaan de sportieve ontknoping van het tennistoernooi, maar ook alle ontwikkelingen op de tribunes houden de fans bezig. Tijdens de wedstrijd tussen Carlos Alcaraz en Andrey Rublev was zondagavond een bekende toptennisster aanwezig en dat voedt weer de nodige liefdesgeruchten.

Die roddels waren al veelvuldig te horen als het om Alcaraz en de Britse Emma Raducanu ging, maar nu Raducanu wéér kwam kijken bij een wedstrijd van Alcaraz weten fans het zeker: de twee zijn een setje. Raducanu was te zien tijdens de wedstrijd tegen Andrey Rublev, die ze samen met haar coach Mark Petchey bijwoonde.

Op Centre Court zag ze Alcaraz winnen van Rublev. Dat gebeurde in vier sets, want de Spanjaard verloor de eerste set. Tegen de emotionele Rus sloeg hij vervolgens hard terug en besliste hij onder toeziend oog van de Britse het duel. Alcaraz neemt het dinsdag in de kwartfinale op tegen Cameron Norrie.

Emma Raducanu in attendance for Andrey Rublev vs. Carlos Alcaraz at Wimbledon 🔥 pic.twitter.com/wsah8z06Z4 — SportsCenter (@SportsCenter) July 6, 2025

Vreemde vraag over liefdeleven

Het liefdesleven van Raducanu houdt op Wimbledon veel mensen bezig. Een collega-tennisser kreeg zelfs een tamelijk bizarre vraag. Dat is nota bene Norrie, die gewoon een relatie heeft. Hij werd gepolst of hij toevallig met haar aan het daten was. De journalist verklaarde vervolgens zijn opmerkelijke handelswijze.

"Ik probeer erachter te komen wie aan het daten is met Emma Raducanu. Het lijkt rond te gaan bij alle spelers in het herenenkelspel. Ik vroeg me af of jij misschien met haar aan het daten bent?" Vervolgens liet Norrie nogal duidelijk merken dat hij in ieder geval niet de partner van Raducanu is.

De geruchten over Raducanu en Alcaraz zijn niet van gisteren. Ze waren voorafgaand aan Wimbledon al samen te zien op de tennisbaan, al bleek dat al snel vanwege gezamelijke sponsors te zijn. Ook staan ze voor een mooie sportieve mijlpaal. Ze doen later dit jaar samen mee aan het gemengd dubbel op US Open. Het zijn volgens velen allemaal signalen dat er wel degelijk een romance plaatsvindt tussen de twee, maar beide tennissers hebben dat niet bevestigd. Een relatie werd voor het toernooi zelfs nog ontkent.

Emma Raducanu uitgeschakeld op Wimbledon

Raducanu kwam op Wimbledon overigens zelf ook in actie. De US Open-winnares van 2021 verloor in de derde ronde van de nummer één van de wereldranking: Aryna Sabalenka. Hoewel verliezen van haar geen schande is, was Raducanu behoorlijk aangeslagen na de nederlaag. Dat kwam ook door een nare val tijdens de wedstrijd. Toch hoopte ze toen al vrede te hebben met het resultaat. "Als ik later terugkijk op mijn carrière zal ik me deze wedstrijd herinneren. Omdat ik echt tegenstand bood en kansen had tegen de allerbeste."

