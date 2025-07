Andre Agassi had jarenlang een hekel aan tennis, maar toch groeide hij uit tot een van de grootste spelers ooit. De Amerikaan is een van de meest spraakmakende tennissers uit de geschiedenis. Hij deed schokkende onthullingen in zijn boek, speelde jarenlang met een pruik én is gelukkig in de liefde met een bekende ex-collega, die heel succesvol was op Wimbledon.

Agassi komt in 1970 ter wereld in gokstad Las Vegas als zoon van de Iraanse Mike en de Amerikaanse Elizabeth. Zijn geboorteplaats blijkt een voorteken van het markante leven, want Agassi zal in de tientallen jaren die volgen met grote regelmaat in de schijnwerpers staan. In eerste instantie komt dat vooral door zijn leven als tennisser. Opmerkelijk, want hij geeft later toe dat hij de sport haat.

Dominante vader

Dat heeft alles te maken met zijn jeugd. Vader Mike haalt in 1948 en 1952 de Olympische Spelen als bokser en dat uit zich ook in de opvoeding van zijn zoon. Hij vraagt veel van zijn zoon en doet er alles aan om hem proftennisser te laten worden en of de kleine Andre dat zelf ook wil, is totaal irrelevant voor hem. Door de druk van zijn vader én zijn grote talent blijft Agassi maar tennissen. Vader Mike slaagt in zijn doel, want Agassi wordt daadwerkelijk prof en geen verkeerde ook.

Boycots

Agassi maakt indruk met zijn spel, maar groeit ook uit tot een enfant terrible. Zo boycot hij jarenlang twee van de grootste toernooien ter wereld. Tennissers zijn in december meestal al bezig met de voorbereidingen op de Australian Open, maar Agassi vindt het belangrijker om de feestdagen uitgebreid te vieren en besluit daarom zijn seizoen later te beginnen dan alle anderen.

Agassi gaat volledig zijn eigen gang en dus zint het hem ook niet als hem verteld wordt wat hij aan moet trekken. De Amerikaan heeft er weinig trek in om op Wimbledon in het wit te spelen, zoals de regels voorschrijven. Hij boycot daarom ook dat toernooi enkele jaren.

Zorgen om pruik

De tennisser speelt wel ieder jaar op Roland Garros en de US Open en dat gaat hem goed af. Hij haalt in 1990 de finale in Parijs en is de grote favoriet voor de finale tegen Andres Gomez. Het loopt echter totaal verkeerd af, want de Ecuadoraan wint verrassend in vier sets.

Agassi onthult later dat de nederlaag hem maar weinig kon schelen. De Amerikaan was tijdens de partij namelijk alleen maar bezig met iets waar geen enkele fan op lette. Niemand wist op dat moment dat Agassi namelijk een pruik droeg, maar uitgerekend voor de finale gaat die kapot. Hij is ondanks de nederlaag vooral opgelucht dat het nephaar is blijven zitten.

Doorbraak

De Amerikaan blijft desondanks met een pruik spelen en stopt in de jaren erna met zijn boycots van Wimbledon en de Australian Open. Dat blijkt een goede keuze. Op Wimbledon pakt hij in 1992 zijn eerste Grand Slam en in Melbourne is hij bij zijn eerste deelname direct de beste.

De Australian Open wordt met vier eindzeges uiteindelijk zelfs zijn favoriete toernooi. De Amerikaan wint ondertussen ook de US Open en komt in 1995 voor de eerste keer bovenaan de wereldranglijst te staan. Waar alle topspelers in die tijd leunen op hun service, is Agassi juist een van de beste returners.

Open over crystal meth

De carrière van Agassi komt daarna echter in een diep dal terecht en de reden daarachter onthult hij pas in 2009. Dan gooit hij in het boek Open al zijn geheimen op straat. Hij vertelt daarin over zijn vader en de kapotte pruik, maar blijkt in 1997 ook nog eens positief getest te hebben op de drug crystal meth. Agassi beweert dat een vriend zijn drankje heeft vergiftigd en wonder boven wonder komt hij er met een waarschuwing vanaf. Het blijkt het startschot van zijn comeback naar de top.

Huwelijk met legendarische collega

Agassi geeft in het boek overigens ook een inkijkje in zijn liefdesleven. Hij heeft een tijdje iets met de 28 jaar oudere artiest Barbra Streisand, maar trouwt uiteindelijk in 1997 met actrice Brooke Shields. Twee jaar later loopt dat huwelijk echter op de klippen en dan vindt hij zijn grote liefde in de wereld waar hij al jaren rondloopt.

De Amerikaan speelt al ruim tien jaar dezelfde toernooien als de Duitse toptennisster Steffi Graf, maar pas ergens in 1999 slaat de vonk over. De Duitse won in haar loopbaan 22 grandslamtoernooien, waarvan ze zeven titels pakte op Wimbledon.

Het koppel trouwt twee jaar later en ze zijn nog altijd gelukkig samen. Ze hebben twee kinderen: zoon Jaden en dochter Jaz. Jaden gaat zijn ouders achterna met een bestaan als topsporter, maar hij heeft geen trek in tennis. Hij wordt honkballer en debuteert in 2025 zelfs in het Duitse nationale team.

Golden Slam

Graf is met 23 grandslamtitels een van de beste speelsters ooit, maar ook Agassi heeft een bijzondere plek in de geschiedenis. Waar Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal gezien worden als de Grote Drie zou Agassi eigenlijk de plek van de Zwitser in moeten nemen. Hij, Djokovic en Nadal zijn namelijk de enige drie spelers die naast alle grandslamtoernooien ook een gouden medaille op de Olympische Spelen hebben gewonnen.

Agassi completeert zijn collectie door in 1999 eindelijk Roland Garros te winnen. In de finale rekent hij af met Andrei Medvedev uit Oekraïne, maar daar lijkt het lange tijd niet op. Medvedev, geen familie van Daniil, komt met 6-1, 6-2 voor. De regen redt Agassi, want na een onderbreking van twintig minuten staat er een hele andere speler op de baan. Hij wint drie sets op rij en dat is naar zijn mening 'het mooiste moment van zijn carrière'.

Van tennis naar pickleball

Waar Agassi jarenlang zijn sport haatte, is dat inmiddels niet meer het geval. Hij keert na zijn loopbaan zelfs terug als coach, maar de samenwerking met Novak Djokovic blijkt geen succes. Al binnen een jaar gaan het duo weer uit elkaar.

Agassi is de laatste tijd ook vaker te zien op televisie als analist, maar slaat ook zelf nog geregeld een balletje. Dat doet hij echter steeds minder vaak op de tennisbaan. Agassi is verknocht geraakt aan pickleball en speelt de sport regelmatig met Graf. Daarbij hebben de twee wel een belangrijke regel om hun huwelijk te beschermen.