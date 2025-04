Groot succes voor Nederlandse tennissers in Barcelona en München: hoofdprijs voor dubbelspecialisten

De Nederlandse dubbelspecialisten Sander Arends en Sem Verbeek sleepten op Eerste Paasdag mooie titels binnen. Arends won de titel in het dubbelspel op het tennistoernooi van Barcelona en Verbeek won de finale in het dubbelspel in München. Een mooie dag dus voor de tennissers.

Sander Arends versloeg samen met zijn Engelse partner Luke Johnson de Britten Joe Salisbury en Neal Skupski. Zij waren in Spanje met 6-3, 6-7 en 10-6 te sterk voor de Britten. Sem Verbeek won met de Zweed André Göransson de finale in München met 6-4 6-4 van de Duitsers Kevin Krawietz en Tim Puetz.

BMW Open München

Eerder zondag wist toptennisser Alexander Zverev op zijn 28ste verjaardag voor de derde keer het BMW Open toernooi in München op zijn naam te schrijven. De Duitser was met 6-2, 6-4 te sterk voor de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 15 van de wereld. Het toernooi is dit jaar voor het eerst een zogeheten '500'-toernooi.

Zverev verloor tijdens het toernooi slechts één set, tegen de Nederlander Tallon Griekspoor in de kwartfinales. De Duitser veroverde in München zijn eerste titel van het jaar. Hij verloor in januari de finale van de Australian Open van Jannik Sinner en werd in de toernooien daarna in een vroeg stadium uitgeschakeld.

Ook het publiek in München stond stil bij de verjaardag van de Duitse tennisser, en zongen hem na zijn winst toe. Waarna de Duitser zelf uitgebreid de tijd nam om zijn tegenstander, het publiek en zijn team te bedanken en grapte dat het maar goed was dat hij "zelf niet had gezongen."

Prijzengeld

De singles-finale in de Barcelona Open Banc Sabadell wordt zondag gespeeld tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Deen Holger Rune. Het totale prijzengeld bedraagt in 2025 maar liefst €2.889.200. Daarvan is €535.185 voor de singles-kampioen en €187.320 voor de dubbels-kampioenen, dat Arends dus moet delen met zijn tennispartner Johnson. Verbeek moet 153.570 euro verdelen met zijn koppelmaat.