Tennistoppers die 'te lang douchen' kunnen hard bestraft worden: 'Zorgt voor vertraging'

Tennissers riskeren 'extreme straffen' als ze onnodig lang douchen na een wedstrijd. De International Tennis Integrity Agency (ITIA) heeft strengere regels aangekondigd rondom dopingcontroles. Wil je douchen? Dan moet dat in het zicht van de controleur.

De stengere regels volgen op recente dopingkwesties die onder anderen absolute wereldtoppers Jannik Sinner en Iga Swiatek betreffen. Sinner, nog altijd de nummer één van de wereld, zit momenteel een schorsing uit van slechts drie maanden. Ook Swiatek werd betrapt op het gebruik van een verboden middel, maar moest slechts één maand naast de tennisbaan staan.

Dopingcontrole

Als er sprake is van een dopingcontrole dan moeten tennissers zich direct na de wedstrijd melden. Even douchen, zit er dus eigenlijk niet bij. Als een tennisser dit wel wil doen, dan moet dit in het zicht van de persoon die de dopingcontrole uitvoert. Hier gaat het mis, zo blijkt.

'Douchen is geen recht'

"De ITA en voorheen de ITF hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat douchen na wedstrijden kan worden beschouwd als een toelaatbare vertraging van de dopingcontrole, vooral wanneer het niet douchen schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor de gezondheid en het welzijn van een speler", laat de International Tennis Integrity Agency weten.

"Echter, douchen is geen recht, en om die reden verzoekt de ITIA vriendelijk dat spelers, wanneer zij douchen, te allen tijde volledig zichtbaar blijven voor de begeleider die hen observeert", vervolgt de dopingcontroleur. "Als een speler zich er niet prettig bij voelt om tijdens het douchen geobserveerd te worden, raden we aan om eerst te overwegen of een douche echt nodig is voordat er een dopingcontrole wordt gedaan".

Een tennisser die wil douchen mét privacy, kan in de problemen komen. "Het niet volledig zichtbaar blijven voor de begeleider zal door de ITIA uiterst serieus worden genomen."

Serena Williams

De tenniswereld wordt de afgelopen jaren steeds vaker opgeschrokken met dopingkwesties. De lage straffen die wereldtoppers als Sinner en Swiatek hebben gekregen, werken niet mee met het vertrouwen in de dopingautoriteiten.

Oud-tennisser Serena Williams denkt niet dat iedere tennisser op dezelfde manier beoordeeld wordt. "Als ik dit had gedaan, dan had ik twintig jaar schorsing gekregen. Laten we eerlijk zijn, ze zouden grandslamtitels van me hebben afgepakt", vertelde ze over de schorsing van haar voormalige rivale Maria Sharapova.