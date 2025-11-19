Roger Federers naam zal voor in de eeuwigheid prijken in de tenniswereld. De inmiddels 44-jarige Zwitser krijgt namelijk in 2026 een plekje in de Tennis Hall of Fame.

Federer won tijdens zijn carrière twintig keer een grandslamtoernooi. Daarmee was hij rivalen Rafael Nadal (22) en Novak Djokovic (24) voor. King Roger was met name op Wimbledon schier onverslaanbaar. Op het heilige gras van Londen won hij het gros van zijn grandslamtitels: acht. Verder won hij de Australian Open zes keer, de US Open vijf keer en eenmalig Roland Garros.

Op 7 juni 2009 voltooide Federer op het gemalen beton in Parijs zijn career slam, oftewel het winnen van alle Grand Slams. Daarmee was hij op dat moment de zesde tennisser die dat had bereikt.

103 titels in totaal

Ook stond hij een recordaantal van 310 weken op de eerste plaats van de ATP-ranking, waarvan 237 weken na elkaar. Federer won 103 ATP-titels in het enkelspel, veroverde in 2008 goud op de Olympische Spelen in Beijing en leidde Zwitserland in 2014 naar winst in de Davis Cup. In 2022 beëindigde hij vanwege aanhoudend blessureleed zijn carrière.

A career comes full circle ✨



From the greats to one of the greatest, welcome and congratulations to @rogerfederer ❤️

Federer speelde in een tijd met Djokovic, Nadal en Murray. Die tijd omschreef hij zelf als 'een gouden tijd voor het tennis'.

Tennis Hall of Fame

De Tennis Hall of Fame werd in 1954 opgericht in het Amerikaanse Newport. De ceremonie waarbij Federer zal toetreden tot de Hall of Fame, vindt eind augustus in het Amerikaanse Newport plaats. Het Belgische tennisicoon Kim Clijsters verwelkomde Federer (zie video boven) bij de andere kampioenen.

Onder anderen Clijsters, Maria Sharapova, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Andre Agassi, Ivan Lendl en Boris Becker zitten al in de Tennis Hall of Fame. Laatstgenoemde sprak Federer nog lovend toe. "Je bent niet alleen een van de beste tennissers ter wereld, je bent vooral ook de belangrijkste sportman aller tijden", aldus de Duitser. "Mensen die niets met tennis hadden, begonnen de sport leuk te vinden door jou."