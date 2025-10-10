Roger Federer (44) zet Shanghai op stelten. De Zwitserse tennislegende, die 20 grandslamtoernooien won, speelt tijdens het masterstoernooi in de Chinese stad een demonstratiepartij. Er zijn op zijn zachtst gezegd verrassende koppeltjes gevormd.

Roger Federer stapte in september 2022 voor de laatste keer de baan op als tennisprof. Hij nam destijds afscheid bij de Laver Cup, een evenement dat hij zelf mede oprichtte. In de drie tussenliggende jaren bleef de Zwitserse maestro sporten, zodat hij fit in Shanghai verschijnt.

Roger Federer and Friends

Bij het masterstoernooi in Shanghai is tijd ingeruimd voor de demo-partij Roger and Friends. Of de lui waarmee hij het publiek gaat vermaken echt zijn vrienden zijn, of dat hij ze sowieso kent, is dubieus. Federer is gekoppeld aan de Chinese filmmaker Donnie Yen (62). Hij is getraind in diverse vechtsporten en heeft vele prijzen in de filmwereld opgeëist, waaronder talloze Hong Kong Film Awards.

Federer en Yen spelen tegen Wu Lei en Zheng Jie. De 33-jarige Lei is een voetballer. De aanvaller is een van de weinige Chinese spelers die in een grote Europese competitie terecht kwam. Hij kwam drie seizoenen uit voor het Spaanse Espanyol. Jie heeft wel een tennisachtergrond. De 42-jarige Chinese stond ooit 15e op de WTA-ranking, in 2009, en won twee grandslamtitels in het vrouwendubbel.

Kinderen van Roger Federer

Federer heeft zijn kinderen meegenomen naar China. De tweelingzussen Myla en Charlene plus de tweelingbroers Leo en Lenny waren vrijdag in het stadion om naar partijen in de kwartfinale te kijken.

Federer is onlangs genomineerd voor een plekje in de Hall of Fame. De Zwitserse legende hoort daar natuurlijk in thuis. De tennislegende is één van de acht spelers in de historie die alle vier de verschillende grote toernooien wist te winnen. Federer won acht keer Wimbledon, iets dat geen enkele andere man ooit lukte. Een uitverkiezing wordt gezien als de grootst mogelijk eer in de tennissport.