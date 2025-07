De ene stunt is nog groter dan de ander op Wimbledon, maar de uitschakeling van Coco Gauff is er eentje die niemand had verwacht. De toptennisster uit de Verenigde Staten won onlangs nog Roland Garros, maar droop na één ronde al af in Londen.

Waar op het gravel in Parijs alles leek te lukken, mislukte juist bijna alles op het heilige gras in Londen. Gauff nam na haar titel in Parijs even rust en speelde slechts één voorbereidingstoernooi. Op het grastoernooi van Berlijn werd ze bij haar eerste partij al uitgeschakeld door Wang Xinyu in twee sets. Tegen de Oekraïense Dayana Yastremska bleek maar weer dat gras niet de favoriete ondergrond is van Gauff.

Fout op fout

In de openingsset brak de Oekraïense de Amerikaanse halverwege de set. Toch leverde ze die break voorsprong in toen ze voor de set serveerde. Dus kwam er een tiebreak, waarin Yastremska oppermachtig was. Die tik kwam zo hard aan bij Gauff, dat ze meteen haar servicebeurt inleverde. Dat deed ze vervolgens nog drie keer, waardoor de tweede set in no time naar de Oekraïense ging.

Gauff droop snel af op Court No.1 en kon terugkijken op een dramatische partij. Haar eerste service ging amper in en ze sloeg in totaal negen dubbele fouten. Met name op de momenten dat het moest gaf Gauff niet thuis.

'Allergische' tegenstander

De nederlaag van Gauff is extra opvallend als je het verhaal van Yastremska kent. Zij kende in tegenstelling tot de Amerikaanse wel een goede voorbereiding op Wimbledon met een finale- en kwartfinaleplaats. Na de Nottingham Open onthulde ze: "Ik speel heel graag op gras, ook al denk ik dat ik een beetje allergisch ben voor gras!"

De halve finaliste van de Australian Open in 2024 heeft daarnaast nog een carrière waar ze op kan bouwen. Yastremska bracht in 2020 een single uit genaamd Thousands Of Me. Die is op YouTube bijna een half keer beluisterd en ook op Spotify tienduizenden keren gestreamd.

