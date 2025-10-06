Voormalig toptennisster Maria Sharapova (38), die in 2020 afzwaaide, heeft onlangs de tennisbaan weer betreden voor een trainingssessie. Op sociale media deelde ze openhartig haar gedachten over deze bijzondere ervaring.

Onlangs keerde de Russin na een pauze van ruim twee jaar terug op de tennisbaan. Ze blikte terug op haar gevoelens. "De beste 30 minuten van de dag. Geen telefoon. Geen afleiding. Alleen ik en de bal," schreef de olympisch vicekampioene. Bovendien onthulde Sharapova dat ze haar tennisschoenen kwijt was en verbaasde ze zich erover dat het haar 78 dollar kostte om de spanning van haar racket aan te passen. "Is dit het nieuwe normaal?" vroeg de 38-jarige voormalige tennisster zich af.

Gekleed in een zwarte outfit trainde Sharapova dertig minuten lang op een tennisbaan naast een bos, waarbij ze haar slagen vanaf de baseline oefende. Naast de hoge prijs in de tenniswinkel, kreeg Sharapova een compliment van het personeel: "Ze zeiden dat ik wel heel goed moest zijn als de snaarspanning 61-59 is. Dat vat ik maar op als een compliment."

Hall of Fame

Eind augustus werd Maria Sharapova, samen met de gebroeders Bryan, opgenomen in de International Tennis Hall of Fame tijdens een ceremonie in Newport, Rhode Island, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Ook de legendarische Serena Williams, Sharapova's rivale, was aanwezig bij de ceremonie. Zij beschreef in prachtige woorden hoe de twee elkaar motiveerden. In haar toespraak toonde de Russische zich dankbaar voor Williams en sprak ze over de impact van tennis op haar leven.

Toespraak Sharapova

"Het is een geschenk om iemand te hebben die je motiveert om die hoogten te bereiken. Ik zal altijd dankbaar zijn dat ze me heeft gepusht om het maximale te geven. Geen van ons kent een andere weg dan met heel ons hart te vechten. We haatten allebei verliezen meer dan wat dan ook op deze aarde en wisten dat de ander het grootste obstakel was tussen onszelf en de trofee. We omarmden de moeilijkheden en trotseerden de zware momenten. En vergeet niet je overwinningen te vieren, hoe klein ze ook zijn. Door mijn leven aan tennis te geven, gaf tennis mij een leven. En wat een opmerkelijk leven. Daar ben ik diep dankbaar voor."

Een van de beste ter wereld

Maria Sharapova won alle vier de Grand Slams en bereikte de top van de wereldranglijst. Ze was een van de beste tennissters van haar generatie. Na een carrière van twee decennia besloot de Russische in 2020 te stoppen, met een indrukwekkende balans van 645 overwinningen en 171 nederlagen.