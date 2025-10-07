Tallon Griekspoor heeft een teleurstellende maandag achter de rug, na eerder enorme indruk te hebben gemaakt bij de Shanghai Masters. De Nederlandse toptennisser 'vergat' te winnen van Valentin Vacherot en zo zijn prijzengeld uit te breiden.

Een dag eerder had Griekspoor nog afgerekend met de nummer twee van de wereld. Jannik Sinner won de eerste set via een tiebreak, maar de Nederlander baarde opzien door met knap tennis de tweede set naar zich tot te trekken (7-5). Een derde set moest de beslissing brengen, maar die viel eerder dan gehoopt door een vervelend moment voor de Italiaan.

Opgave Jannik Sinner

In de derde set bij een 3-2 stand voor Griekspoor moest Sinner namelijk opgeven. Hij werd behandeld langs de lijn, maar al snel was duidelijk dat de Italiaan niet meer verder kon en moest opgeven.

Not how anyone wanted it to end 😢



Jannik Sinner is forced to retire hurt in the third set meaning Tallon Griekspoor progresses to the next round #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/QRowNyQwLx — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025

Hij hinkelde op zijn rechterbeen en moest vanweg de kramp door de fysio naar binnen worden geholpen. Daardoor won Griekspoor dus de partij en mag hij zich melden in de vierde ronde. Dinsdag trof hij Valentin Vacherot uit Monaco, waar Griekspoor uitstekend tegen begon. Maar halverwege de tweede set draaide Vacherot het om en trok hij de zege naar zich toe. Geen extra prijzengeld voor de Nederlander.

Kassa voor Tallon Griekspoor

Met de vierde ronde in the pocket is Griekspoor verzekerd van een mooi geldbedrag. De tennissers die net als Griekspoor de laatste zestien behalen, krijgen namelijk omgerekend bijna 88.000 euro. Als Griekspoor had verloren van Sinner, dan had hij genoegen moeten nemen met slechts ruim 51.000 euro.

Er was nog veel meer prijzengeld mogelijk

Maar als Griekspoor dinsdag had afgerekend met de Monegask, dan was het pas echt kassa. Winst in de vierde ronde en dus het bereiken van de kwartfinale resulteert in een bedrag van ruwweg 161.000 euro. Vervolgens kon de teller nog veel verder oplopen, want een in de halve finale ligt 282.900 klaar. De winnaar van het toernooi casht 957.634 euro, de verliezend finalist ruim de helft: 509.222 euro.

Moeilijke periode voor Griekspoor

Griekspoor leek op het juiste moment weer in vorm. Hij verloor voorafgaand aan het toernooi in Shanghai liefst zeven wedstrijden op rij en brak wederom met zijn coach Kristof Vliegen. Warempel was hij in de derde ronde, de ronde waarin hij instroomde, in drie sets te sterk voor de 24-jarige Amerikaan Jenson Brooksby: 6-1, 1-6, 6-1.