Toptennisser Alexander Zverev heeft zijn fans laten schrikken tijdens zijn partij tegen Ben Shelton in de kwartfinale van het masterstoernooi van Cincinnati. De Duitser kampte met ademhalingsproblemen en er moest medische hulp ingeschakeld worden.

De 28-jarige Zverev moest vroeg in de tweede set vragen om medische assistentie, waarna een dokter en fysiotherapeut de baan op kwamen. Na behandeling kon hij de wedstrijd vervolgen. De Duitser verklaarde later dat zijn problemen wellicht te maken hadden met de hitte en de luchtvochtigheid in Cincinnati.

Hij is ook niet de eerste die op het toernooi last heeft van de weersomstandigheden. In totaal moesten al zes spelers opgeven. De beelden van onder anderen Arthur Rinderknech, die ineenzakte tijdens de tennispartij, maakten veel indruk, ook bij zijn tegenstander Felix Auger-Aliassime. "Het voelt alsof we in een oven zitten", zei hij.

Halve finale

Het ongemak had weinig invloed op het spel van de nummer 3 van de wereld, die in 77 minuten afrekende met de Amerikaan. Shelton, als zesde gerangschikt op de wereldranglijst, kon zijn frustraties niet verbergen. Het werd 6-2, 6-2 voor Zverev, die het in de halve finale opneemt tegen Carlos Alcaraz. In de andere halve finale staan de Italiaan Jannik Sinner en de Franse verrassing Térence Atmane.

Vrouwen

In het vrouwentoernooi vlogen de twee hoogst geplaatste speelsters er in de kwartfinales uit. De Kazachse Elena Rybakina versloeg nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka, de titelverdedigster uit Belarus: 6-1 6-4. De Italiaanse Jasmine Paolini was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff: 2-6 6-4 6-3.

Rybakina neemt het in de strijd om een plaats in de finale op tegen de Poolse Iga Swiatek. Paolini treft de Russische Veronika Koedermetova.