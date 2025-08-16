Tennistopper Carlos Alcaraz heeft de halve finale van het masterstoernooi van Cincinnati bereikt. Dat heeft mogelijk gevolgen voor zijn veelbesproken gemengde dubbel met Emma Raducanu op de US Open.

De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg Andrej Roeblev in de kwartfinale: 6-3 4-6 7-5. De Rus verloor bij een achterstand van 4-3 in de derde set zijn opslagbeurt. Vervolgens slaagde Alcaraz er niet in om de wedstrijd snel uit te serveren.

De wedstrijd was alsnog afgelopen toen Roeblev bij een achterstand van 5-6 opnieuw zijn servicebeurt inleverde. Het laatste punt was een dubbele fout van de Rus.

Alcaraz stuit in de halve eindstrijd op de Amerikaan Ben Shelton of Duitser Alexander Zverev. De andere halve finale gaat tussen Jannik Sinner, de Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst, en de Franse qualifier Térence Atmane.

US Open

Mocht Alcaraz de finale halen, dan speelt hij die op maandag 18 augustus. Dat kan voor problemen zorgen richting de US Open. De 22-jarige had zich ingeschreven voor het gemengd dubbeltoernooi met de Britse Emma Raducanu. Dat toernooi wordt gehouden een week voor de start van de Grand Slam.

Aanstaande dinsdag vinden de eerste wedstrijden al plaats. Eén dag na de finale in Cincinnati dus. Het wordt dus een uitdaging om op tijd in New York te zijn, zeker gezien de vele uitgestelde partijen op het masterstoernooi. Vanwege de weersomstandigheden moesten veel wedstrijden later worden uitgespeeld.

Jannik Sinner

Sinner, de andere beoogde finalekandidaat, had zich ook ingeschreven voor het gemixte dubbeltoernooi van de US Open. Hij deed dat met de huidige nummer 11 bij de vrouwen: Emma Navarro. Zij heeft zich echter al teruggetrokken. Navarro zal komende week namelijk haar opwachting maken op de Monterrey Open.

Geruchten over relatie

Sinds de aanmelding van Alcaraz en Raducanu wordt er veel gespeculeerd over een liefdesrelatie tussen de twee. Beiden gaven geen duidelijkheid daarover. De 22-jarige Britse sprak ervorer bij The Guardian. "Iedereen is nieuwsgierig. Maar ik hou dat voor mezelf, mijn privéleven."

