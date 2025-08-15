Tennisster Anna Kalinskaya is woedend nadat haar volgende wedstrijd op het masterstoernooi van Cincinnati bekend werd gemaakt. Op Instagram haalt ze hard uit naar de organisatie en de WTA. Die lijken behoorlijk partijdig volgens haar.

Kalinskaya neemt het vrijdag op tegen de Poolse topper Iga Swiatek, maar denkt dat ze geen eerlijke kans krijgt tegen de nummer drie van de wereld. Dat heeft te maken met haar vorige partij. De Russische stond donderdag namelijk nog laat op de baan.

Dronken

Ze won in drie sets van Ekaterina Alexandrova (6-3, 6-7, 1-6). Nadat ze de eerste set verloor was ze al erg gefrustreerd. Dat kwam door luidruchtige fans in het publiek. De 26-jarige Kalinskaya klaagde over het geluid bij de umpire. "Ik zal ze in de gaten houden, maar ik denk niet dat ze iets fout doen", zei hij. "Ze juichen ook voor jou." "Ze zijn vast dronken", antwoordde Kalinskaya.

Weinig slaap

Toch stelde ze een plek in de kwartfinale veilig, maar de nummer 34 van de wereldranglijst is nog steeds niet tevreden. Ze moet namelijk om 11.00 uur 's ochtends (17.00 uur Nederlandse tijd). alweer aantreden tegen Swiatek. "Hoe kan de WTA en de toernooiorganisatie verwachten dat spelers op hun best zijn als de programmering zo oneerlijk is", vraagt Kalinskaya zich af in een boos bericht op Instagram.

"Na mijn wedstrijd tegen Alexandrova was ik om 2.40 thuis. Ik lag pas om 4.00 uur in bed. Ik heb een beetje geslapen en ben toen weer gaan trainen. Nu moet ik morgen weer om 11.00 uur mijn volgende partij spelen", aldus Kalinskaya. "Hoe verwachten ze dat herstel? Ik moet steeds mijn slaappatroon aanpassen, terwijl dat het belangrijkste is aan het herstel. Het lijkt behoorlijk partijdig."

Swiatek speelde haar laatste wedstrijd op woensdag en won in twee sets van Sorana Cîrstea (6-4, 6-3). Daarvoor zou ze Marta Kostyuk treffen, maar die trok zich terug wegens een polsblessure.