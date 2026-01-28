De Oekraïense tennisster Elina Svitolina staat voor haar eerste halve finale op de Australian Open, waar ze het opneemt tegen wereldtopper Aryna Sabalenka (26). De voormalig nummer 3 van de wereld, die nog ongeslagen is in 2026, schrijft haar topvorm toe aan de weloverwogen pauze die ze eind vorig seizoen nam.

Voor de vierde keer in haar carrière bereikt Elina Svitolina een Grand Slam-halve finale, maar het is haar allereerste op de Australian Open. Met haar 31 jaar, die ze afgelopen september vierde, behoort de Oekraïense tot de ervaren speelsters. Toch ontbreekt een Grand Slam-finale, laat staan een titel, nog op haar indrukwekkende palmares. Aryna Sabalenka staat in haar weg om dat te bereiken.

Terug in de top tien

Ze heeft echter wel een belangrijk doel bereikt dat ze vorig jaar al op haar lijstje had staan: terugkeren in de mondiale top 10. Ze is tot nu toe ongeslagen in 2026, en de titel in Auckland, gecombineerd met haar sterke prestatie in Melbourne, heeft haar geholpen om weer in de absolute wereldtop terug te keren. Ze staat virtueel tiende en kan voorlopig niet ingehaald worden.

'Geniet van de kans'

“Ik had dit ook in 2025 als doel gesteld en ben blij dat ik mijn doel eindelijk heb bereikt. Deze last is nu van mijn schouders”, vertelde Elina in een interview met Eurosport. “Natuurlijk blijft het ultieme doel om een Grand Slam te winnen en hoger te klimmen op de ranglijst. Maar nu geniet ik vooral van de kans om deze halve finale te spelen."

Blij met pauze

Svitolina onthulde in haar gesprek met voormalig tennisster Barbara Schett dat haar sterke prestaties dit jaar grotendeels te danken zijn aan de pauze die ze eind vorig seizoen nam. “Ik denk dat het me heeft geholpen om mezelf te verfrissen, om die vechtersmentaliteit terug te vinden die me helpt in veel wedstrijden."

'Skai niet bij me hebben...'

Ze speelde in 2025 niet meer na de Billie Jean King Cup Finals in Shenzhen, waar Oekraïne strandde in de halve finales en zij in het enkelspel verloor van Jasmine Paolini. “Het zou te veel zijn geweest om naar de toernooien in Azië te gaan. Einde van het jaar, Skai niet bij me hebben..., een mix van dingen”, zei ze, verwijzend naar haar 3-jarige dochter met de afscheidnemende toptennisser Gael Monfils.

'Heel bijzonder om hem naast me te hebben'

“De nederlaag op de Billie Jean King Cup was zwaar voor ons. Nu ben ik blij dat ik deze beslissing heb genomen, ik denk niet dat ik hier zou zijn geweest als ik was doorgegaan, ik was volledig uitgeput”, legde ze uit. Over haar man, die in 2026 op 39-jarige leeftijd zijn laatste seizoen speelt, benadrukt ze dat het geweldig is om hem aan haar zijde te hebben. “Hij begrijpt me zo goed. We zijn al acht jaar samen, we kennen elkaar zo ontzettend goed. Het is heel bijzonder om hem naast me te hebben."

Getrouwd sinds 2021

Het stel trouwde op 16 juli 2021 in Nyon, nadat ze hun verloving op 3 april van hetzelfde jaar hadden aangekondigd.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.