Herken jij deze grote tenniskampioene die vier jaar geleden met pensioen ging?

Ze schreef alle Grand Slams op haar naam en stond op de eerste plaats op de wereldranglijst, maar zou jij haar nog herkennen op 36-jarige leeftijd?

De vrouw op de foto is Maria Sharapova. De Russin die de tenniswereld in 2004 verraste door op 17-jarige leeftijd Wimbledon te winnen. In de finale versloeg ze titelverdediger en nummer één van de wereld Serena Williams.

Maria Sharapova als winnares van Wimbledon in 2004. © Getty Images

De foto is genomen tijdens de Paris Fashion Week. Sharapova is niet meer herkenbaar aan haar lange blonde haren. Sinds haar tennispensioen in 2020 houdt ze zich vooral bezig met mode en dat is te zien aan haar stijlvolle outfit.

Meldonium

Sharapova schreef na Wimbledon ook de US Open, Australian Open en Roland Garros (twee keer) op haar naam. In 2016 werd ze geschorst omdat bij een dopingcontrole meldonium werd gevonden.

Haar straf werd beperkt tot vijftien maanden, omdat het middel op doktersvoorschrift was gebruikt. Na haar rentree stonden schouderklachten echte topprestaties in de weg. In 2020 hield ze het dan ook voor gezien.