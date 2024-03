Van gruwelblessure tot wereldtitel en Instagram-sensatie, hierom is Engeland in de ban van deze atlete

Molly Caudery won zondag goud bij het polsstokhoogspringen op de WK indoor atletiek. De Britse is een sensatie in eigen land. Tot haar eigen verbazing, vertelt de atlete die de nodige tegenslag heeft moeten overwinnen

De 23-jarige Caudery is nu een ster aan het worden, maar in december 2021 zag het er heel anders voor haar uit. Bij een ongeluk tijdens een training met gewichten verloor ze bijna een vinger. "Hij lag er voor 90 procent af", zegt ze daarover. "Mijn vinger kwam tussen het rek en de stang klem te zitten en zat alleen nog aan de huid vast."

"Ik werd drie keer geopereerd en nu is alles weer goed, maar sindsdien ben ik ook nog twee keer geopereerd aan een achillespeesblessure", aldus Caudery. "Dat was zwaar, maar ik heb me terug weten te knokken."

Ondertussen wist ze 224.000 volgers op Instagram ter verzamelen. Ze plaatst foto's en filmpjes van haar trainingen, maar ook van haar zonnige vakanties. Toch wil ze een 'misverstand' uit de wereld helpen: "Ik ben geen model."

"De laatste tijd post ik meer video's van het polsstokspringen en ik heb er daardoor meer dan 10.000 volgers bij gekregen", stelt Caudery. "Ik denk dat die volgers heel belangrijk zijn, want mensen zeggen dat atletiek niet meer zo groot is als het eerst was. Als ik die 200.000 mensen kan inspireren om onderdeel te worden van atletiek, is dat fantastisch."

Op naar het wereldrecord

Caudery won zondag de polsstokwedstrijd door een hoogte van 4 meter 86 te springen, een persoonlijk record voor haar. Een jaar geleden sprong zij nog 'maar' 4 meter 60. Het wereldrecord indoor staat op 5 meter 02 en outdoor op 5 meter 06.

Het doel van de Britse was om te shinen op de Olympische Spelen van 2028, maar mogelijk lukt dat al op de Spelen van 2024 in Parijs. "Als ik de finale haal in Parijs, weet je nooit wat er allemaal kan gebeuren."

Margot Chevrier

Sinds haar verrassende gouden plak verschijnen in veel Engelse media verhalen over Caudery, die met haar verhaal, energieke persoonlijkheid en uitstraling de potentie heeft op uit te groeien tot een boegbeeld van de atletiek. Ze is in ieder geval een rolmodel voor haar collega Margot Chevrier.

De Franse polsstokspringster liep een gruwelijke blessure op tijdens het WK en laat via Instagram weten dat ze de manier waarop Caudery zich terugknokte na haar blessure als inspiratiebron gaat gebruiken in haar herstel.