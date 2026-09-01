De sensationele overwinning van Sebastian Gorzny in de eerste ronde van de US Open is al een verhaal op zich. Het feit dat hij in zijn tienerjaren op het randje van de dood balanceerde, maakt zijn stunt helemaal het vertellen waard. De pas 22-jarige Amerikaanse tennisser moest van heel ver komen.

Gorzny is nu al de sensatie van het toernooi, ook al heeft hij pas één wedstrijd gespeeld. Zelden kwam het voor op een Grand Slam dat een zo laag gerankte speler van een tegenstander uit de top-40 won. Het lukte Gorzny maandagavond: hij versloeg de Belg Raphael Collignon, de nummer 38 van de wereld. Zelf stond hij met een wildcard op de US Open en stond zijn ranking op het duizelingwekkend lage getal van 731. Toch mag hij zich melden voor de tweede ronde tegen wereldtopper Daniil Medvedev.

Welcome to the Grand Slam stage, Sebastian Gorzny 👋



The World No. 731 wild card comes through a dramatic 5th set tiebreak to claim victory on his debut! 😲 pic.twitter.com/HpvIpD37Ab — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Hersenvliesontsteking

Vechten kan Gorzny wel, die vooral tennist op college-niveau in Amerika. Zijn duels op de baan zijn een peulenschil in vergelijking met zijn strijd tegen de dood. Door een muggenbeet balanceerde hij zeven jaar geleden op het randje van de afgrond en gaven doktoren hem maar vijf procent kans op overleving.

Door een verkeerde reactie van zijn lijf werd hij van de normaal onschuldige insectenbeet doodziek. Hij kreeg zware hersenvliesontsteking en lag liefst vier dagen in coma. Problemen met zijn ademhaling en epileptische aanvallen droegen bij aan de vrees voor een vroegtijdige dood van de toen 15-jarige Gorzny. Na een lang revalidatietraject keerde hij toch weer terug op de baan. En hoe.

DAL COMA PER UN'INFEZIONE CEREBRALE AL SECONDO TURNO DEGLI US OPEN 🥹🇺🇸



Due giorni di attesa per la pioggia, quasi 4 ore di battaglia e cinque match point annullati. Sebastian Gorzny ha superato Collignon, conquistando il primo successo Slam della carriera all'esordio assoluto… pic.twitter.com/ZJHhs80yu6 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 1, 2026

Gesteund door klasgenoten

Dat hij tegen Collignon liefst vijf matchpoints overleefde, past dan ook wel in dat straatje. Het duel werd door regenval ook nog eens over twee dagen uitgesmeerd. Na de ruim vier uur durende partij mag Gorzny zich nu melden voor zijn volgende gevecht: tegen de als zevende geplaatste Medvedev. Ongetwijfeld wordt hij vanuit de schoolbanken weer aangemoedigd door zijn klasgenoten, zoals dat tegen Collignon ook gebeurde. Zij zagen ook dat Gorzny moest wennen aan de regels in de grotemensenwereld. Zo wilde hij doorspelen nadat een service via de netband in was gebleven, iets wat normaal is in het college-tennis in de Verenigde Staten. Echter moest het Grand Slam-punt op de US Open gewoon opnieuw gespeeld worden.

That feeling when you see your teammate win his @usopen debut over a top 40 ATP player to advance to the second round! So proud of you Seb! #HookEm 🤘🎾 pic.twitter.com/OzdNqheCB2 — Texas Men's Tennis (@TexasMTN) August 31, 2026

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