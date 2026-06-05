Tallon Griekspoor kende een zeer tegenvallende campagne op Roland Garros door zijn vroege uitschakeling. Inmiddels is hij daar weer overheen en blikt hij vooruit op de spannende eindfase in Parijs. De toptennisser meent dat als Alexander Zverev dit jaar niet wint, dat het nooit meer gaat gebeuren.

Het is inmiddels alweer bijna twee weken geleden dat Tallon Griekspoor werd uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Nederland moest het onderspit delven tegen de Italiaan Matteo Arnaldi, die veel lager op de ATP-ranking staat. Opmerkelijk genoeg staat nou juist Arnaldi, de mondiale nummer 104, in de halve finale, net als Alexander Zverev. Griekspoor ziet één duidelijke topfavoriet en hoopt in elk geval dat Arnaldi er niet met de zege vandoor gaat.

Alle druk op Zverev

"Het is Zverev's toernooi om te verliezen dus alle druk ligt op Zverev", meent Griekspoor in zijn podcast Serve and Turf. "Daar ga ik van uit. Maar ik denk wel dat als hij het nu niet doet, dat hij het dan echt nooit meer zal doen." Zverev staat al sinds jaar en dag in de top 10 van de ATP-ranking, en staat tegenwoordig zelfs derde, maar wist nog nooit een Grand Slam op zijn naam te schrijven.

"Tot aan de finale is het oké", vervolgt de beste tennisser van Nederland. "Voor hem maakt het in principe niet uit of die de kwartfinale of de finale verliest. Hij wil gewoon die titel winnen, dat is voor hem het enige wat telt." Wel ziet Griekspoor de Duitser als torenhoge favoriet. "Ik denk uiteindelijk wel dat Zverev gaat winnen. Dit wordt zijn moment."

Arnaldi

Als één van zijn podcastcollega's oppert dat het wellicht Arnaldi is die wint, wil Griekspoor daar helemaal niks van weten. De pijnlijke uitschakeling tegen de, hiervoor nog vrij onbekende, Italiaan doet hem nog altijd zeer. "Dan heb je mij liggen hoor", grapt de Noord-Hollander. "Dan zul je me de komende tijd niet meer zien."

Zverev lijkt zich op te mogen maken voor een plaats in de finale van Roland Garros. Hij heeft de bovenhand in de halve finale tegen de Tsjech Jakub Mensik. Later op vrijdag vecht Arnaldi met landgenoot Flavio Cobolli uit wie Italië mag vertegenwoordigen in de finale.

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