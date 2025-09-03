Het gaat in New York niet alleen over tennis tijdens de US Open. Zo was er ophef over opgewonden insecten, kregen nogal wat spelers en speelsters het met elkaar aan de stok én was er een bijzonder romantisch moment te zien. Al had het ook wel iets ongemakkelijks.

"Er was een opvallend dingetje tijdens een partij van Aryna Sabalenka", begint voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de podcast die ze elke maandag samen met Naomi van As maakt voor Sportnieuws.nl. "Die werd even stilgelegd om een mooie reden. Er werd namelijk in het publiek een vrouw ten huwelijk gevraagd door haar man."

'She said yes!'

"De regie van de US Open vond het ook wel interessant", viel Hoog op. "Dus die dook er vol op. Het werd uitgebreid uitgezonden." Van As met een ietwat sarcastische ondertoon: “Helemaal niet-Amerikaans, vind ik gek.”

“Helemaal niet-Amerikaans", bevestigt Hoog met een knipoog. "En die vrouw werd een beetje tikkie ongemakkelijk, want ze bleef maar gefilmd worden. En hij zat alleen maar in die camera te kijken van ‘Jeej, she said yes!’. Helemaal blij. En zij dacht alleen maar, haal me hier weg.” Beide vriendinnen barsten in lachen uit als ze terugdenken aan het fragment.

"Het was wel een grappig moment", vindt Hoog. "Sabalenka zat net op de bank, die zag dat natuurlijk ook allemaal gebeuren en die moest ook wel lachen. Ze zei daarna: 'Ik was natuurlijk wel gefocust en ik wilde ook weer niet te hard lachen, want ik vond het ook weer schattig en ze zijn waarschijnlijk heel blij. Ik keek wel nog even mijn vriend aan, maar no pressure.'"

“Dat vond ik ook mooi", vult Van As aan. "Ik vond het een leuk interview. Maar zo grappig dat dat gebeurt tijdens een tenniswedstrijd. Dat is bijna bij geen ander sport. Ja, basketbal misschien of zo.”

