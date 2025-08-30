Tijdens de partij van Aryna Sabalenka en Leylah Fernandez in de derde ronde van het US Open was er in het Louis Armstrong Stadium een romantisch tafereel: een man vroeg zijn vriendin ten huwelijk. Ze zei ja. Maar bij ex-tennisster Laura Robson leidde de situatie tot een genante opmerking.

Robson werkt voor Sky Sports en zij was gekoppeld aan Martina Navratilova om het tennisgeweld in New York te bespreken. Robson zei dat ze "niks ergers kon bedenken dan een aanzoek tijdens een tennispartij."

Op zich geen uitspraak waarmee je in de problemen kan komen. Maar dat gebeurde wel. Navratilova, die 18 grandslamtoernooien won, zei dat zij haar vrouw Julia ten huwelijk had gevraagd op een tennisbaan van het US Open.

Lachen

Robson kon zich niet meer uit deze schaamtevolle wending redden. Ze had natuurlijk voet bij stuk kunnen houden, bijvoorbeeld door tegen de tennislegende te zeggen dat ze haar manier om haar aanzoek te doen ook helemaal niks vindt. Maar da's natuurlijk niet echt een serieuze optie met zo'n groot icoon tegenover je. Ze begon te lachen en probeerde uit het camerabeeld te stappen.

Tim Henman, een van de beste Engelse tennissers ooit, was ook aanwezig bij het gesprekje. Hij lachte Robson hartelijk uit, terwijl zij haar hand voor haar mond deed. "Ik ga nu wel weg", zei Robson terwijl ze achter Henman om de studio verliet. "Ik wist dit echt niet!", zei Robson, die olympisch zilver won bij het gemengd dubbel bij de Spelen van 2012 te Londen.

Knieën doen pjin

Navrativola vertelde meer over haar aanzoek. "Het was 11 jaar geleden in het Artur Ashe Stadium. Het was tijdens een partij van ander spelers. Ze lieten ons zien op het grote scherm", zei ze. "Ik ging op mijn knie zitten en Julia keek naar me. Ik dacht: kan je misschien iets zeggen? Mijn knieën doen echt enorm veel pijn. Uiteindelijk zei ze ja. Het duurde wel even hoor. Het was dan ook een grote verrassing voor haar."

Focus

Tijdens de partij wilde Aryna Sabalenka er niet te veel mee bezig zijn. "Ik probeerde me gewoon de concentreren op de wedstrijd. Ik wens ze een gelukkig huwelijk." Zijn partner, de bekende CEO Georgios Fangulis, is de geliefde van Sabalenka. Ze zijn sinds vorig jaar samen. Sabalenka wist wel met wie hij oogcontact moest maken tijdens het bijzondere moment. "Ik keek naar mijn vriend. Maar no pressure."

