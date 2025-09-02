Aryna Sabalenka staat geregeld in de spotlights, maar haar vriend Georgios Frangulis zelden. De negen jaar oude Braziliaan is in de tenniswereld vooral 'de vriend van', maar op de US Open nam hij even de tijd om een inkijkje te geven in zijn leven en zijn relatie met de nummer 1 van de wereld.

Frangulis, die over een week 37 jaar oud wordt, heeft in New York wel even tijd voor het Servische Sportal. "Maar als Aryna komt, moeten we stoppen", is zijn voorwaarde voor het interview. Hij is de baas van Oakberry, een bedrijf dat zich richt op het maken van superfood, waar ook Sabalenka en veel andere tenniscollega's gebruik van maken. Maar zelf zit hij nu ook vuistdiep in de tenniswereld. Tot aan spelersboxen van de grootste toernooien aan toe. "Aryna is absoluut wat ik het leukst vind aan tennis, maar het zwaarste is om in haar box te zitten", geeft hij ruiterlijk toe.

'Aryna merkt alles'

"Ik hield altijd al van tennis en was al dicht bij de sport. Via Oakberry sponsorden we toernooien, maar als je een persoonlijke band hebt met iemand die er middenin zit, verandert alles. In die momenten in de box voel je elke bal. "Tijdens de wedstrijd zeg ik niets. Ik probeer niet te veel emoties te tonen, want Aryna merkt alles. Elke beweging van ons in de box ontgaat haar niet. Dus ik klap gewoon zo hard als ik kan en steun haar. Het belangrijkste komt na de wedstrijd: ervoor zorgen dat ze zich goed voelt."

Sabalenka heeft professionele cameraman

Hij is ook online maar 'de vriend van'. Met 143.000 volgers op Instagram doet hij het aardig voor zichzelf, maar de in Brazilië geboren Frangulis verbleekt bij de 3,4 miljoen volgers die zijn vriendin heeft. Moet hij weleens optreden als contentmaker voor de socials van Sabalenka? "Nee, ze heeft haar eigen cameraman. Ik heb er niets op tegen om in te springen, maar ik ben er gewoon niet zo goed in. Ik help waar ik kan, maar voor de kwaliteit van haar content is het veel beter als een professional het doet."

'Gewoon zeggen dat ik van haar hou'

Op sociale media is hij niet van toegevoegde waarde voor de 27-jarige toptennisster uit Belarus. Maar op persoonlijk vlak des te meer. Wat doet hij na een verloren wedstrijd van haar? "Gewoon zeggen dat ik van haar hou en dat we doorgaan. Ze is gewend om te verliezen, hoewel ze gelukkig veel vaker wint. Tennis is misschien wel de zwaarste sport ter wereld, want je staat alleen op de baan en uiteindelijk verlies je vaker dan je wint. Het is belangrijk dat ze weet dat ik er altijd voor haar zal zijn."

Voetbalclub gekocht

Frangulis pakte recent zelf ook eens de schijnwerpers door aan te kondigen dat hij met enkele topsporters de Franse voetbalclub Le Mans had gekocht. Onder meer Sabalenka's goede vriend en collega Novak Djokovic stapte in het project. "Hij is altijd mijn idool geweest, lang voordat we elkaar ontmoetten en vrienden werden. Ik heb hem altijd bewonderd. Toen de kans zich voordeed om in Le Mans te investeren, was het me meteen duidelijk dat het logisch was. Ik heb andere investeerders erbij gehaald, en Nole was op slag verliefd op het project. Felipe Massa en Kevin Magnussen (Formule 1-coureurs, red.) sloten zich ook bij ons aan. Dat is perfect, want Le Mans heeft een enorme traditie in de autosport."

