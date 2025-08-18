De Nederlandse hockeysters maakten op het EK hun favorietenrol opnieuw helemaal waar door voor de vijfde keer op rij de titel te pakken. Yibbi Jansen was opnieuw één van de uitblinkers bij Oranje. Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast enthousiast over de strafcornerspecialiste en dat komt mede door iets dat niet eens met haar spel te maken heeft.

De Nederlandse ploeg is al jarenlang niet te verslaan op de grote toernooien en dat komt mede doordat Jansen levensgevaarlijk is met haar strafcorners. Ze was tijdens het EK op die manier ook weer zes keer trefzeker en daarmee werd ze topscorer. Het leverde haar daarnaast ook nog de prijs op voor speelster van het toernooi, maar Hoog en Van As was iets anders opgevallen.

"Zij heeft een nieuwe naam op haar rug, een beetje een merknaam", begint Van As. Jansen speelde tijdens het EK namelijk niet met haar achternaam op het shirt, maar de voornaam. Ook Hoog had het gezien: "Ja, dat gaf ze ook aan. Ze zei: er heten zoveel mensen in Nederland Jansen, ik ga gewoon voor Yibbi. Dat is wel leuk."

Hoog heeft een duidelijke mening over die keuze: "Dat is wel leuk. Toen wij erbij kwamen had je Fatima Moreira de Melo en wij keken ook op tegen Minke Booij. Zij waren veel in het nieuws en toen had je onze periode met Maartje Paumen en Kim Lammers. Een hele tijd hebben we geen boegbeelden bij het Nederlandse team gezien. Nu heb je een aantal meiden die de rol op zich nemen en Yibbi geeft het ook toe dat haar merknaam is."





'Dat heeft de sport nodig'

Ook Van As is enhousiast: "Het is goed voor het hockey, want ze wil de sport populairder maken." Haar voormalig ploeggenoot zag rond de finale met eigen ogen dat Jansen, die onlangs werd uitgeroepen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland, al een idool is voor de nieuwe generatie: "Ze is echt populair, want ik hoorde alle kinderen 'Yibbi' roepen."

"Een sport heeft een boegbeeld nodig, want je hebt iemand nodig waar kinderen tegen opkijken", vindt Van As. "Dat miste de afgelopen jaren", reageert Hoog. Van As kan het daar alleen maar mee eens zijn: "Het was allemaal hetzelfde, dus je had geen uitschieters of mensen die met hun hoofd boven het maaiveld uitsteken."

Tranen na afloop

Jansen barstte na de finale overigens in tranen uit en daar had Hoog wel een verklaring voor: "Ze was niet gelukkig in de wedstrijd. Ze kreeg een groene en een gele kaart. De druk op haar is gigantisch groot. Omdat ze een merknaam is, maar ook omdat ze standaard goed is voor een aantal goals. We willen minimaal één doelpunt zien per wedstrijd. Het veldspel als de corner was niet goed in de finale. Ik denk dat het ontlading was."

Beluister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen na een korte afwezigheid weer de sportweek door voor Sportnieuws.nl. Het gaat uiteraard lange tijd over het EK hockey, maar ook komt de Eredivisie aan bod en gaat het zelfs over barbiepoppen. De volledige aflevering is hieronder te beluisteren en daarnaast terug te vinden in je favoriete podcastapp.