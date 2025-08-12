Toptennisster Emma Raducanu werd ernstig afgeleid in haar partij met Aryna Sabalenka op het masterstoernooi van Cincinnati. Ze vroeg de umpire om hulp, waarna een verhitte discussie plaatsvond.

De Britse Raducanu stond op het punt om te serveren in de cruciale derde set toen ze werd afgeleid door geluiden in het publiek. Er zat namelijk een huilend kind op de tribune. De 22-jarige was zichtbaar gefrustreerd.

'Het is maar een kind'

Uiteindelijk vroeg ze de umpire om hulp. "Het is al 10 minuten bezig", zei ze over het gehuil. De umpire leek echter niet in staat om er iets aan te doen. "Het is maar een kind", antwoorde ze. "Wil je dat ik die het stadion uitzet?"

Raducanu leek dat echter een prima idee te vinden, net als een aantal toeschouwers. Die riepen 'ja' vanaf de tribune als antwoord op de vraag van de umpire. Die besloot vervolgens om er toch iemand bij te halen om het probleem op te lossen.

Raducanu, nummer 39 van de wereldranglijst, wist uiteindelijk de game nog te winnen waardoor het 4-4 werd in de derde set. De wedstrijd moest beslist worden met een tiebreak. Die won Sabalenka, nummer één van de wereld, met 7-5. Zij gaat door naar de derde ronde van het toernooi.

Ondanks de nederlaag werd het sterke optreden van Raducanu gewaardeerd. Ze kreeg een ovatie van het publiek en ook Sabalenka applaudisseerde voor haar tegenstander. De Britse is een van de meestbesproken namen uit de tenniswereld vanwege haar mogelijke relatie met Carlos Alcaraz. De twee, die een mixed dubbel zullen spelen op de US Open, zijn al maanden een belangrijk onderwerp in de pers over een mogelijke relatie. Raducanu en Alcaraz hebben allebei niet bevestigd dat ze samen zijn.

Verzoek Aryna Sabalenka

In aanloop naar het duel had ook Sabalenka een opmerkelijk verzoek voor de organisatie van de CIncinatti Open. Ze vindt dat de eetzalen groter moeten zijn.

"Mijn enige vraag is dat ze volgend jaar de eetzaal groter maken. Er zijn zo veel mensen en de tafels zijn zo klein, alsjeblieft. Zorg er volgend jaar voor dat de ruimte in de eetzalen groter is. Iedereen wil graag eten en iedereen wil graag tijd met elkaar spenderen. We hebben een grotere eetzaal nodig."