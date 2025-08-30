Tenniswedstrijden worden geregeld onderbroken, zo ook op de US Open. Het wil wel eens regenen, een tennisser kampt met een blessure of er is een toeschouwer die zich niet kan gedragen. De partij tussen Aryna Sabalenka en Leylah Fernandez liep in de nacht van donderdag op vrijdag door een bijzonder moment wat vertraging op.

Sabalenka won met 6-3, 7-6 van Fernandez in het Louis Armstrong Stadium, maar lang niet alle vragen gingen over de wedstrijd zelf. Midden in de partij gebeurde er namelijk iets bijzonders. "Ja, ik zag het ook", gaf de Belarussiche na afloop aan.

Zij en vele anderen zagen dat een toeschouwer zijn moment pakte om een van de mooiste vragen uit het leven te stellen. De man ging op zijn knieën voor zijn geliefde en vroeg haar ten huwelijk. De regie van US Open pakte er flink mee uit en tot geluk van iedereen zei de vrouw 'ja'. Daardoor barstte er een luid gejuich los.

A moment of love at the US Open!



Congratulations! 💍#LoveattheUSOpen pic.twitter.com/M3px6ccMM5 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

Van binnen maakte ook Sabalenka's hart een sprongetje. "Ik denk dat dit de eerste keer is dat zoiets is gebeurd tijdens mijn partij", vertelt ze op de persconferentie na het duel. "Het was echt een mierzoet moment, maar ik probeerde niet te lachen omdat het heel schaattig was en ik geloof dat ze nu heel blij zijn."

'Geen druk' richting eigen geliefde

Tijdens de partij wilde Sabalenka er niet te veel mee bezig zijn. "Ik probeerde me gewoon de concentreren op de wedstrijd. Ik wens ze een gelukkig huwelijk." Zijn partner, de bekende CEO Georgios Fangulis, is de geliefde van Sabalenka. Ze zijn sinds vorig jaar samen. Sabalenka wist wel met wie hij oogcontact moest maken tijdens het bijzondere moment. "Ik keek naar mijn vriend. Maar no pressure."

Aryna Sabalenka naar vierde ronde

Ook niet onbelangrijk: de regerend kampioene op US Open won zonder al te veel problemen haar partij (6-3, 7-6) tegen de Canadese die in 2021 nog de finale haalde in New York. Zonder setverlies staat Sabalenka in de achtste finale, waarin ze het opneemt tegen de Spaanse Cristina Bucsa.

