Danielle Collins heeft uitgehaald naar alle 'toetsenbordhelden', die hun mening direct klaar hadden toen zij geblesseerd op de grond viel. De toptennisster liep een blessure op bij het WTA-toernooi van Cincinnati en schreeuwde het uit van de pijn. Ook moest zij huilen.

Op het moment zelf was nog niet duidelijk wat er aan de hand was. Terwijl Taylor Townsend wilde serveren, liep Collins hysterisch richting haar vak met bekenden. "Waarom overkomt mij dit", jammerde ze krijsend. Niet veel later zou ze de wedstrijd verliezen: 6-4, 7-6. Mensen op internet verbonden daar zelf hun conclusies aan en dat blijkt onterecht, aldus Collins.

Op Instagram schrijft de Amerikaanse: 'Iedereen met een rughernia snapt mijn pijn. Het is geen verrassing dat alle internethelden het niet begrijpen, omdat ze te druk zijn met op hun luie reet zitten om hun mening te geven over mensen die wél hun best doen. Dank aan iedereen die bidt voor mijn blessure en ook dank aan Taylor Townsend, die de beste van de besten is.'

Veel nederlagen

Op het moment dat Collins na haar nederlaag boos van het veld stormde, hielp winnares Townsend mee met het opruimen van haar spullen. De 31-jarige tennisster weet al maanden amper meer wat te winnen en staat momenteel 57e op de wereldranglijst.

Sinds het grandslamtoernooi Roland Garros, dat twee maanden geleden ten einde liep, won ze slechts één keer meer dan twee duels op een toernooi. Dat was nota bene op Wimbledon, toen ze het schopte tot de derde ronde.

Kans op eerherstel

Er staat nog één Grand Slam-toernooi op het programma dit jaar: de US Open, dat op zondag 24 augustus begint. Collins zal een goede beurt willen maken in haar eigen land. Haar beste resultaat is het behalen van de vierde ronde op de US Open, wat haar lukte in 2022. In datzelfde jaar schopte zij het ook tot de finale van Roland Garros, haar beste resultaat op een Grand Slam ooit.