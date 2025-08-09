Het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati is begonnen en daar is al vroeg in het toernooi een opvallend incident voorgevallen. In de openingsronde namen Danielle Collins en Taylor Townsend het tegen elkaar op en de eerstgenoemde was haar emoties duidelijk niet te baas.

Collins verloor in twee sets en kan na een ronde alweer naar huis. Niet haar nederlaag, maar haar gedrag is na afloop echter onderwerp van gesprek.

Tijdens de tiebreak in de tweede set bleek Collins ineens enorm van slag. Waarover ze haar beklag deed, dat was niet duidelijk, maar iets zat haar heel hoog. Terwijl Townsend wilde serveren, liep Collins hysterisch richting haar vak met bekenden. "Waarom overkomt mij dit", jammerde ze krijsend. Niet veel later zou ze de wedstrijd verliezen: 6-4, 7-6.

Don't have a good feed clip, but here is Danielle Collins becoming VERY upset in the middle of the tiebreak.



Legit thought something horrible had happened.

Het zit de Amerikaanse (31) ook niet bepaald mee. Ze is hopeloos uit vorm en wint al maanden nauwelijks wedstrijden. Sinds het grandslamtoernooi Roland Garros, dat twee maanden geleden ten einde liep, won ze slechts één keer meer dan twee duels op een toernooi. Dat was nota bene om Wimbledon, toen ze het schopte tot de derde ronde.

Kommer en kwel

Op kleinere toernooien is het echter kommer en kwel. De frustratie zat tegen Townsend zichtbaar diep, want nadat ze de wedstrijd verloor beende ze snel woest uit het zicht. De winnares was zo sportief om de spullen die Collins had achtergelaten keurig terug te brengen aan de coaches van Collins, die ongetwijfeld bezorgd zijn over de gang van zaken.

Ruzie met fans op Australian Open

Collins zorgt wel vaker voor opvallende momenten op de tennisbaan. Eerder dit jaar was ze de gebeten hond op Australian Open. In Australië speelde ze tegen de Australische Destanee Aiava. Niet geheel verrassend zag het publiek haar liever winnen dan Collins, maar dat pikte de Amerikaanse niet. Ze daagde na het winnen van de wedstrijd het publiek uit met gebaartjes, dat dan weer woedend op haar reageerde.

Enkele minuten later haalde ze tijdens het interview op de baan nogmaals haar gram. Ze won de wedstrijd en lachtte dus als laatste, want ze won een flinke smak aan prijzengeld. "Bedankt dat jullie mij zo steunen. Het is zo dat mensen die je haten uiteindelijk je rekeningen betalen."