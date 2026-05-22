Rusland is weer een tennisster kwijt. Oksana Selekhmeteva, de nummer 88 van de wereld, heeft besloten de Russische vlag in te ruilen voor die van Spanje.

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben tientallen Russische tennissters besloten van nationaliteit te veranderen. De bekendste voorbeelden zijn Daria Kasatkina, die nu voor Australië uitkomt, en Anastasia Potapova, de vriendin van de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor, die Oostenrijk vertegenwoordigt.

Nu volgt dus ook Selekhmeteva, de nummer 88 van de wereld, hun voorbeeld en kiest ze voor Spanje. Als juniore kende Selekhmeteva al veel succes, met twee halve finales op Grand Slams en twee dubbeltitels op haar naam.

De Russische is momenteel de derde Spaanse tennisster in de top 100. Ze woont al tien jaar met haar ouders in Barcelona, dus het verkrijgen van een nieuw paspoort was geen enkel probleem voor haar. Bij de loting voor Roland Garros stond er nog geen vlag achter haar naam, net als bij de andere Russische tennissters. Maar vanaf de start van het Parijse toernooi zal de Spaanse vlag trots naast haar naam prijken. Selekhmeteva wacht in de eerste ronde van het graveltoernooi in Parijs gelijk een pikant duel. Ze treft namelijk de Oekraïense Marta Kostjoek.

Potapova neemt het in haar eerste ronde van Roland Garros op tegen de Australische Maya Joint. De vriendin van Griekspoor speelt sinds het begin van dit seizoen niet meer onder de Russische vlag, maar onder de Oostenrijkse vlag. In dit land was ze al langere tijd woonachtig.

