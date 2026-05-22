Tallon Griekspoor hoopt de komende weken opnieuw te schitteren op Roland Garros. De Nederlandse nummer één beleefde vorig jaar zijn beste grandslamtoernooi ooit met een plek in de achtste finales en krijgt richting de nieuwe editie een flinke steun in de rug van oud-toptennisser Alex Corretja. De tweevoudig finalist in Parijs ziet in Griekspoor namelijk een speler die 'het heel goed kan doen' op het Franse gravel.

Met vijf nederlagen in zes partijen verloopt het gravelseizoen verre van optimaal voor Griekspoor, maar voorafgaand aan Roland Garros tankte hij wel wat vertrouwen door bij een challenger de halve finales te halen. Het gravel in Parijs zal hem mogelijk ook een boost geven, want in 2024 verloor hij in een zinderend duel van wereldtopper Alexander Zverev en vorig jaar haalde hij voor het eerst de achtste finales. Daarin moest hij tegen diezelfde Zverev opgeven met een blessure.

Corretja, die tijdens het toernooi analist is voor Eurosport, vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat hij Griekspoor ook dit jaar weer als een gevaarlijke klant ziet. “Als je hem ziet spelen, heb je het gevoel dat hij het heel goed kan doen, omdat hij het talent heeft. Hij heeft een geweldige service, forehand en backhand en het lijkt erop dat hij ook over een goed spelinzicht beschikt. Hij weet hoe hij moet spelen en dat is heel belangrijk.”

'Hij heeft potentie'

Griekspoor is al jaren een vaste waarde in de top 40 van de wereld en wint ook af en toe van wereldtoppers, maar een echte doorbraak laat nog altijd op zich wachten. Corretja ziet dat Griekspoor daarvoor constanter zal moeten worden. “Ik vind het moeilijk te zeggen waarom hij dat nog niet is, daarvoor zou ik hem beter moeten kennen.”

“Van de buitenkant zie ik geen enkele reden waarom hij dat niet kan worden. Elke keer dat ik hem zie, denk ik: wow, hij heeft potentie”, vervolgt de Spanjaard, die in 1998 en 2001 de finale verloor in Parijs. “Maar hoe constant kun je worden? Dat is uiteindelijk de sleutel.”

Meer vertrouwen in Griekspoor

Griekspoor haalde nog nooit de kwartfinales van een grandslamtoernooi, terwijl landgenoot Botic van de Zandschulp daar in 2021 op de US Open wel in slaagde. De voormalig toptennisser gelooft echter meer in Griekspoor richting Roland Garros dan in de andere Nederlandse deelnemer.

“Het belangrijkste is dat hij die potentie heeft, want er zijn ook wel eens spelers bij wie je dat niet ziet”, vertelt de voormalig nummer twee van de wereld. “Neem bijvoorbeeld Botic. Ik zag hem voor het eerst toen hij de kwartfinales haalde op de US Open. Je zag dat hij alles gaf, maar dat was het ook. Ik denk dat Tallon meer variatie heeft. Hij heeft power en het spel van een moderne tennisser.”

